Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο… ο αόρατος επισκέπτης του Oriol Paulo
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο… ο αόρατος επισκέπτης του Oriol Paulo

 20.02.2026 - 19:51
Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο… ο αόρατος επισκέπτης του Oriol Paulo

Μια ιστορία μυστηρίου. Η παράσταση που ενθουσίασε κριτικούς και κοινό , μετά από δυο χρόνια πετυχημένων παραστάσεων για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Η επιτυχημένη ισπανική ταινία τις τεράστιες εισπράξεις παγκοσμίως, γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά θεατρικό έργο και ενθουσιάζει με τις συνεχείς ανατροπές που κρατούν το κοινό με το στόμα ανοιχτό.

Πρωταγωνιστούν η Κάτια Δανδουλάκη και ένας θίασος εκλεκτών ηθοποιών: Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη.

 

Υπόθεση:

Ένας επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για το φόνο της ερωμένης του.

Είναι παγιδευμένος σε μία δίνη από ανομολόγητους φόβους, παρορμητικές αποφάσεις, υποψίες και σκιές, μυστικά και ψέματα.

Μία δαιμόνια δικηγόρος καλείται να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές του μυστηρίου. Έχει όμως μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, μαζί του, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και κάθε λεπτό που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ή μήπως όχι;

Η αλήθεια και το ψέμα, μπλέκονται σε έναν σφιχτοδεμένο ιστό που όσο πιο πολύ ξεδιπλώνεται τόσο πιο περίπλοκος γίνεται.

 

Μετάφραση - Διασκευή : Σοφία Σπυράτου - Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου

 

Κινηματογράφηση Νίκος Σούλης

 

Σκηνικά Μανόλης Παντελιδάκης

 

Κοστούμια Λίζυ Παπάζογλου

 

Μουσική : Μιλτιάδης Παπαστάμου

 

Φωτισμοί Περικλής Μαθιέλλης

 

Βοηθός σκηνοθέτη Δημήτρης Ψύλλος

 

Παραστάσεις:

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 18.00 (απογευματινή) – 21.00 (βραδινή)

Κυριακή 1η Μαρτίου 18.00 (απογευματινή) – 21.00 (βραδινή)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τρίτη 3 Μαρτίου 21.00

Τετάρτη 4 Μαρτίου 18.00 (απογευματινή) & 21.00 (βραδινή)

Πέμπτη 5 Μαρτίου 21.00

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: CABLENET

 

ΧΟΡΗΓΟΙ: ELECTROLINE, ARGOSY , LE BOUQUET LUXURY SUITES

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: CAP. ST GEORGE’S HOTEL & RESORT

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: PHARMALEAD , PAREX

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: BYD

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ: CYPRUS AIRWAYS

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: LOVE FM 100.7 , ALPHA ΚΥΠΡΟΥ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , ΤΗΛΕΩΡΕΣ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

 20.02.2026 - 19:40
Επόμενο άρθρο

Περιμένοντας τον μετεωρίτη

 20.02.2026 - 20:09
ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

  •  20.02.2026 - 17:17
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

  •  20.02.2026 - 15:09
Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

  •  20.02.2026 - 18:38
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

  •  20.02.2026 - 16:20
Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

  •  20.02.2026 - 18:17
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

  •  20.02.2026 - 17:00
Συγκίνηση στο Μακάρειο: Αυτό που έκαναν τα παιδιά στο προαύλιο θα σας λυγίσει - Βίντεο

Συγκίνηση στο Μακάρειο: Αυτό που έκαναν τα παιδιά στο προαύλιο θα σας λυγίσει - Βίντεο

  •  20.02.2026 - 16:40
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

  •  20.02.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα