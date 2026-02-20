Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο… ο αόρατος επισκέπτης του Oriol Paulo

Η επιτυχημένη ισπανική ταινία τις τεράστιες εισπράξεις παγκοσμίως, γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά θεατρικό έργο και ενθουσιάζει με τις συνεχείς ανατροπές που κρατούν το κοινό με το στόμα ανοιχτό.

Πρωταγωνιστούν η Κάτια Δανδουλάκη και ένας θίασος εκλεκτών ηθοποιών: Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη.

Υπόθεση:

Ένας επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για το φόνο της ερωμένης του.

Είναι παγιδευμένος σε μία δίνη από ανομολόγητους φόβους, παρορμητικές αποφάσεις, υποψίες και σκιές, μυστικά και ψέματα.

Μία δαιμόνια δικηγόρος καλείται να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές του μυστηρίου. Έχει όμως μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, μαζί του, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και κάθε λεπτό που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ή μήπως όχι;

Η αλήθεια και το ψέμα, μπλέκονται σε έναν σφιχτοδεμένο ιστό που όσο πιο πολύ ξεδιπλώνεται τόσο πιο περίπλοκος γίνεται.

Μετάφραση - Διασκευή : Σοφία Σπυράτου - Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου

Κινηματογράφηση Νίκος Σούλης

Σκηνικά Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια Λίζυ Παπάζογλου

Μουσική : Μιλτιάδης Παπαστάμου

Φωτισμοί Περικλής Μαθιέλλης

Βοηθός σκηνοθέτη Δημήτρης Ψύλλος

Παραστάσεις:

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 18.00 (απογευματινή) – 21.00 (βραδινή)

Κυριακή 1η Μαρτίου 18.00 (απογευματινή) – 21.00 (βραδινή)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τρίτη 3 Μαρτίου 21.00

Τετάρτη 4 Μαρτίου 18.00 (απογευματινή) & 21.00 (βραδινή)

Πέμπτη 5 Μαρτίου 21.00

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: CABLENET

ΧΟΡΗΓΟΙ: ELECTROLINE, ARGOSY , LE BOUQUET LUXURY SUITES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: CAP. ST GEORGE’S HOTEL & RESORT

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: PHARMALEAD , PAREX

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: BYD

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ: CYPRUS AIRWAYS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: LOVE FM 100.7 , ALPHA ΚΥΠΡΟΥ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , ΤΗΛΕΩΡΕΣ