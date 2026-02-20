Συναγερμός στα Λειβάδια: Αφθώδης πυρετός σε 5 ζώα – Κτηνοτροφικές μονάδες σε 21ήμερη καραντίνα

Themasports lifenewscy
 20.02.2026 - 20:35
Σε περιορισμό για 21 ημέρες τίθενται οι κτηνοτροφικές μονάδες σε ζώνη τριών χιλιομέτρων γύρω από τη μονάδα βοοειδών στα Λειβάδια Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν πέντε ζώα με τον ιό του αφθώδους πυρετού, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από μακρά σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην παρουσία και της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πίπης ανέφερε ότι η Υπηρεσία θα προχωρήσει στη θανάτωση των 260 ζώων της μονάδας στην οποία εντοπίστηκαν τα περιστατικά, καθώς και στη σχετική διαχείριση των πτωμάτων των ζώων που θα θανατωθούν. Παράλληλα, διερευνάται η προέλευση του ιού από τον οποίο προσβλήθηκαν τα ζώα, ενώ διεξάγονται και έλεγχοι στα ζώα των μονάδων που βρίσκονται εντός της ζώνης περιορισμού.

Σημείωσε ότι η Υπηρεσία τέθηκε σε πλήρη ενεργοποίηση μετά την υποψία που υπήρχε για περιστατικό αφθώδους πυρετού σε εκτροφή στα Λειβάδια της Λάρνακας και ανακλήθηκαν όλες τις άδειες του προσωπικού, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή όσων προνοούνται από το έκτακτο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικών αφθώδους πυρετού.

«Στο πλαίσιο αυτό έχει καθοριστεί μια ζώνη περιορισμού ακτίνας 3 χιλιομέτρων, όπως επίσης και μια ζώνη επιτήρησης, εντός των οποίων θα γίνονται οι προβλεπόμενες διερευνήσεις από μέρους του προσωπικού της Υπηρεσίας», εξήγησε ο κ. Πίπης, προσθέτοντας ότι εντός της ζώνης των 3 χιλιομέτρων εφαρμόζεται πλήρης απαγόρευση των διακινήσεων ζώων και ζωοκομικών προϊόντων, όπως επίσης και οποιεσδήποτε μετακινήσεις προς κτηνοτροφικές μονάδες, χωρίς την πρότερη έγκριση και αδειοδότηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες μονάδες που εμπίπτουν στη ζώνη περιορισμού των 3 χιλιόμετρων, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι «θα τυγχάνουν της δέουσας επιτήρησης και ελέγχου από το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, θα λαμβάνονται τα απαραίτητα δείγματα, θα γίνονται οι δέουσες εργαστηριακές εξετάσεις, ούτως ώστε στο πλαίσιο ακριβώς όσων προνοούνται από την νομοθεσία και το έκτακτο σχέδιο δράσης να επανακτήσουμε την κατάσταση που ήμασταν πριν από την εκδήλωση του συγκεκριμένου περιστατικού». 

Στόχος, όπως είπε, μετά από 21 ημέρες να είναι σε θέση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να απαλύνουν την ένταση των περιοριστικών μέτρων, με τελικό στόχο την επανάκτηση της κανονικής λειτουργίας και δραστηριότητας των μονάδων αυτών.

«Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σας επισημάνω και να τονίσω ότι η συγκεκριμένη ασθένεια δεν εμπεριέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ούτε και εμπεριέχει οποιοδήποτε λόγο που να επιβάλλει την αποφυγή κατανάλωσης ζωοκομικών προϊόντων που παράγονται στην Κύπρο, δηλαδή κρέατος, τυροκομικών, γαλακτοκομικών, όπως επίσης και οποιοδήποτε άλλο είδος, αυγών ή άλλων παρασκευασμάτων που παράγονται στην Κύπρο», υπογράμμισε ο κ. Πίπης.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι η νόσος εντοπίστηκε σε πέντε ζώα, σε μία εκτροφή με συνολικά 260 ζώα, από τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα και τα οποία έχουν εργαστηριακά διερευνηθεί και έχει επιβεβαιωθεί με βάση την προβλεπόμενη εργαστηριακή μέθοδο η ύπαρξη του ιού.

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος από την κατανάλωση προϊόντων κτηνοτροφίας και παραγώγων τους για την υγεία των ανθρώπων, πρόσθεσε ότι γι’ αυτό και οι διάφοροι οργανισμοί και υπηρεσίες θέτουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των μέτρων σε μια εκτροφή, από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ο παθογόνος παράγοντας της νόσου. 

Όσον αφορά το πως μεταδόθηκε η νόσος στην εν λόγω μονάδα, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία και ότι είναι κάτι το οποίο διερευνά η Υπηρεσία. «Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε και, εάν καταστεί δυνατόν, να στοιχειοθετηθεί και να εντοπιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας στο πλαίσιο ακριβώς των δυνατοτήτων μας, λαμβανομένων υπόψη και των παραγόντων οι οποίες είναι εκτός ελέγχου της Υπηρεσίας».

Για το ενδεχόμενο λήψης άλλων μέτρων, πέρα από την καραντίνα, όπως για παράδειγμα για εμβολιασμό σε άλλες μονάδες, ο κ. Πίπης είπε ότι «ο εμβολιασμός είναι μια επιλογή την οποία μια υπηρεσία ή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογεί και ως προς το κατά πόσο θα τον εφαρμόσει, στη βάση ακριβώς της σοβαρότητας και της επιθετικότητας του ιού και της εκδήλωσης της νόσου σε άλλες μονάδες». Πρόσθεσε ότι στην παρούσα κατάσταση η εφαρμογή του εμβολιασμού δεν είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από την υπηρεσία, επειδή είναι μόνο σε μια μονάδα το περιστατικό.

Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «ο εμβολιασμός εφαρμόζεται ακριβώς για να απαλύνει μεταξύ των άλλων και την ένταση των συμπτωμάτων που παρατηρούνται σε έναν παρθένο πληθυσμό από τον συγκεκριμένων παθογόνο παράγοντα που προσβάλλει τα ζώα της εκτροφής αυτής», προσθέτοντας ότι δεν εφαρμόζεται για προληπτικούς λόγους, αλλά για να μειώσει την ένταση του παθογόνου στελέχους του ιού.

Απαντώντας σχετικά με το πρόγραμμα αποζημιώσεων για την μονάδα της οποίας τα ζώα θα θανατωθούν, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια βάσει του Εκτάκτου Σχεδίου Δράσης, για την αποζημίωση και την τιμή βάσει της οποίας θα γίνει η αποζημίωση του κτηνοτρόφου για κάθε ένα από τα ζώα τα οποία θα θανατωθούν. 

Πρόσθεσε ότι η αποζημίωση θα αποδοθεί σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ένα με δύο μήνες, καθώς θα πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες για την έγκριση των ποσών από το Υπουργείο Οικονομικό, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για ένα συγκεκριμένο ενδεικτικό ποσό ούτως ώστε, σε περίπτωση που χρειαστεί, να υπάρχει το κονδύλι για να μπορεί να υπάρξει η αποζημίωση του κτηνοτρόφου. 

Ανέφερε, τέλος, ότι υπάρχει συντονισμός και με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εξήγησε ότι υπήρχε ήδη συνεννόηση για το περιστατικό, που σε πρώτο χρόνο παρουσιάστηκε στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. 

«Σήμερα είχαμε κάνει παρουσίαση για το θέμα της παραλαβής και της διανομής των εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού, που έγινε την περασμένη εβδομάδα, τα οποία έχουν αποσταλεί από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας για να τα δώσουμε στους Τουρκοκύπριους, οπότε με αυτή την ευκαιρία ενημερώσαμε σχετικά τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας για το συγκεκριμένο περιστατικό», είπε ο κ. Πίπης.

«Ακολούθως θα επικαιροποιήσουμε την ενημέρωση σε ό,τι αφορά το στέλεχος του ιού και τον ορότυπο του ιού, για να υπάρξει η δέουσα μεταξύ ημών και ημών διαχείριση του θέματος και συμφωνία ως προς το πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα», κατέληξε.

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

