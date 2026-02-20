Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση ΕΚΥΣΥ - Μουσιούττα: Συζήτησαν σύνταξη χηρείας αντρών και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

 20.02.2026 - 17:57
Συνάντηση ΕΚΥΣΥ - Μουσιούττα: Συζήτησαν σύνταξη χηρείας αντρών και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Σειρά σοβαρών προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των συνταξιούχων, εκ των οποίων η σύνταξη χηρείας αντρών και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα, Παρασκευή ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας και αντιπροσωπεία της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ).

Σε ανακοίνωση, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι τα προβλήματα είχαν καταγραφεί στο τελευταίο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, και σχετικό υπόμνημα είχε αποσταλεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, η αντιπροσωπεία της ΕΚΥΣΥ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Ευτύχιο Παπαμιχαήλ, έθεσε ως πρώτο και καίριο ζήτημα την επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέροντας ότι βασικός της στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση επαρκών και αξιοπρεπών συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απαίτηση για κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους και στο μεγάλο χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην επενδυτική του πολιτική.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε επίσης αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα, η οποία εκλέγηκε από σύσκεψη ανδρών χήρων που αδικούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τέθηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΚΥΣΥ και τα μέλη της Επιτροπής η «απαίτηση της άρσης της αδικίας που υφίστανται οι άνδρες χήροι, καθώς η υφιστάμενη ρύθμιση ουσιαστικά τους διαχωρίζει σε ‘τυχερούς’ και ‘άτυχους’, ανάλογα με την ημερομηνία θανάτου της συζύγου τους λαμβανομένου υπόψη ότι όσοι έχασαν την σύζυγο τους πριν από την 1/1/2018 δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας». 

Επιπλέον, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, ζητήματα που αφορούν την κοινωνική κάρτα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, με αίτημα την επέκταση των ωφελημάτων και την έγκαιρη αποστολή της στους δικαιούχους, η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων και ο τερματισμός των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις θεσμοθετημένες συντάξεις, καθώς και στις περιπτώσεις  της κοινωνικής  σύνταξη, η ανάγκη παροχής ουσιαστικής βοήθειας από τις κρατικές υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση προς τους ηλικιωμένους, ειδικά σε θέματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και πληρωμών και «το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών για συνταξιούχους».

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι αρκετά από τα ζητήματα βρίσκονται στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και για τον λόγο αυτό δεν τοποθετήθηκε συγκεκριμένα επί  των θεμάτων.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη σύνταξη χηρείας των ανδρών, ο Υπουργός δήλωσε ότι, αφού μελετήσει και εξετάσει όλες τις πτυχές του ζητήματος, θα επανέλθει σύντομα  για να ενημερώσει την ΕΚΥΣΥ.

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

