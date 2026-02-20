Συγκίνηση στο Μακάρειο: Αυτό που έκαναν τα παιδιά στο προαύλιο θα σας λυγίσει - Βίντεο

data-start="42" data-end="281">Μια συγκινητική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όταν παιδιά βρέθηκαν στο προαύλιο για να τραγουδήσουν και να στείλουν μήνυμα ελπίδας στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Με τις φωνές τους να γεμίζουν τον χώρο και ένα κίτρινο μπαλόνι να υψώνεται συμβολικά προς τα παράθυρα των θαλάμων, η κίνηση τους προκάλεσε συγκίνηση.

Μικροί ασθενείς και γονείς παρακολουθούσαν από τα παράθυρα, σε μια στιγμή γεμάτη αγάπη, δύναμη και αλληλεγγύη.

Δείτε το βίντεο: