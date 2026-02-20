Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Οχι» από τον Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους δασμούς Τραμπ - «Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να τους επιβάλει»
ΔΙΕΘΝΗ

«Οχι» από τον Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους δασμούς Τραμπ - «Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να τους επιβάλει»

 20.02.2026 - 17:42
«Οχι» από τον Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους δασμούς Τραμπ - «Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να τους επιβάλει»

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς.

Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.

Η νομική μάχη για τους δασμούς, όπως επισημαίνει το ABC, ήταν η πρώτη στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αξιολόγησε τη νομική βάση μιας από τις πολιτικές της δεύτερης θητείας του – και μάλιστα μία από τις κεντρικές πολιτικές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ντόναλντ Τραμπ: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - «Το σκέφτομαι»

 20.02.2026 - 17:26
Επόμενο άρθρο

Σάλος στη Βρετανία: Πιέσεις στον Άντριου να αποχωρήσει οριστικά από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου μετά τη σύλληψη

 20.02.2026 - 17:50
ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

  •  20.02.2026 - 17:17
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

  •  20.02.2026 - 15:09
Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

  •  20.02.2026 - 13:20
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

  •  20.02.2026 - 16:20
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

  •  20.02.2026 - 14:46
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

  •  20.02.2026 - 17:00
Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

Έφοδος της ΥΚΑΝ σε κατάστημα στη Λάρνακα ενώ βρισκόταν μέσα η υπάλληλος - Τι εντόπισαν

  •  20.02.2026 - 16:54
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

  •  20.02.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα