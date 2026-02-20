VIDEO: Σκηνές πανικού με εξαγριωμένο ελέφαντα - Τον διέκοψαν κατά το ζευγάρωμα, επιτέθηκε σε φροντιστή και διέλυσε οχήματα

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ελέφαντας Φλάι Πέτς Ουτάι, είχε μεταφερθεί στην περιοχή από τον 35χρονο ιδιοκτήτη του, Σομπόρν, για να ζευγαρώσει με θηλυκό ελέφαντα. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, το ζώο αντέδρασε βίαια όταν ο φροντιστής του επιχείρησε να το απομακρύνει πρόωρα.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν τον ελέφαντα να καταστρέφει ό,τι βρίσκει μπροστά του, να καταδιώκει αναβάτη μοτοσικλέτας και να ανατρέπει ένα λευκό αυτοκίνητο, ενώ κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν έντρομοι από απόσταση.







Ο επικεφαλής του χωριού, Ουτάι Γιεερούμ, δήλωσε ότι ο ελέφαντας είχε «μισθωθεί για αναπαραγωγή», ωστόσο κατά τη διαδικασία ο Σομπορν φέρεται να τον προέτρεψε να «τελειώσει γρήγορα». «Αυτό ενδέχεται να προκάλεσε εκνευρισμό, κάνοντάς τον κτητικό και επιθετικό προς το θηλυκό», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Φλάι Πέτς Ουτάι επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον πνεύμονα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια το ζώο διέφυγε, προκαλώντας ζημιές σε δύο αυτοκίνητα, σε πινακίδες στον δρόμο και κυνηγώντας ντόπιους.

Εθελοντές από το Elephant Kingdom Hospital έφθασαν στο σημείο για να ελέγξουν την κατάσταση. Χορηγήθηκε ηρεμιστικό στο εξαγριωμένο ζώο, το οποίο χρειάστηκε περίπου δύο ώρες για να δράσει, επιτρέποντας τελικά τη σύλληψη και ακινητοποίησή του.

Ένας από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων, ο 30χρονος Ναταπόν Μαλιχούν, δήλωσε ότι αναμένει ενημέρωση από την ασφαλιστική του εταιρεία. «Μου είπαν ότι δεν γνωρίζουν αν οι επιθέσεις από ελέφαντες καλύπτονται, οπότε απλώς περιμένω», ανέφερε.

Ο ελέφαντας βρίσκεται πλέον υπό την παρακολούθηση κτηνιάτρων στο Elephant Kingdom, στην επαρχία Σουρίν, ενώ ο φροντιστής του συνεχίζει να νοσηλεύεται.

