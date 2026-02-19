Μυστήριο με ακέφαλη σορό Γερμανίδας στη Φλωρεντία: Εντοπίστηκε σε ερημική τοποθεσία

Το πτώμα βρέθηκε κοντά σε έρημο αγρόκτημα στον δήμο Σκαντίσι. Ήταν εγκαταλελειμμένο στο σημείο εκείνο για αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιοχή είναι κακόφημη, αφού έχουν αναφερθεί βίαια επεισόδια και διακίνηση ναρκωτικών.

Άγριος σκύλος κοντά στη σορό

Ένας άνδρας με σκύλο είχε διώξει περαστικό από τη συγκεκριμένη τοποθεσία μία ημέρα προτού βρεθεί το ακέφαλο πτώμα. Το ANSA μετέδωσε επίσης πως ένας άγριος σκύλος βρισκόταν κοντά στο άψυχο σώμα της Γερμανίδας και χρειάστηκε η παρέμβαση συνεργείου για να τον απομακρύνει προκειμένου να μεταφερθεί το πτώμα στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να αποσαφηνίσει τον χρόνο του θανάτου και εάν ο αποκεφαλισμός ήταν μεταγενέστερος. Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί.

Λίγο μακρύτερα βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο επίσης εξετάζεται.