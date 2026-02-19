Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου - Σοκαρισμένος φεύγει από το Τμήμα, δείτε την πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψη

Ο έκπτωτος πρίγκιπας στη φωτογραφία του Reuters είναι σε αυτοκίνητο και συνοδεύεται από αστυνομικούς, εμφανώς σοκαρισμένος. Φαίνεται να είναι βυθισμένος στο κάθισμα, πιθανόν για να αποφύγει τις κάμερες και τους φωτογράφους.

Δείτε φωτογραφίες:

Είναι μια πρωτοφανής εικόνα για την ιστορία της Βρετανίας: ένας μέλος της βασιλικής οικογένειας πρίγκιπας στα χέρια της αστυνομίας για την εμπλοκή του σε ένα τεράστιο, πολύκροτο σκάνδαλο.

Παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία πληροφορία από την αστυνομία για το τι θα ακολουθήσει, αν και γνωρίζουμε ότι το κατηγορητήριο ενδέχεται να είναι βαρύ και η ποινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.