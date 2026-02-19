Run Nation Championship: Το νέο, βίαιο άθλημα με τις μετωπικές συγκρούσεις - Βίντεο

Στα περισσότερα αθλήματα, όπως το ράγκμπι, οι συγκρούσεις συμβαίνουν κατά τύχη. Στο Run Nation όμως, νεοσύστατη διοργάνωση στην Αυστραλία, η σύγκρουση είναι ο μοναδικός σκοπός. Δύο άνδρες παίρνουν φόρα, τρέχουν με όλη τους τη δύναμη και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Νικητής είναι αυτός που θα μείνει όρθιος, ενώ ο χαμένος συνήθως καταλήγει στο έδαφος ζαλισμένος.

New combat sport league where heavyweights just sprint full speed into each other

pic.twitter.com/h9uBtptbT5 — Daily Loud (@DailyLoud) February 8, 2026

Όλα ξεκίνησαν από μια τάση στα social media που ονομαζόταν «run it straight». Νέοι έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλο για τις προβολές και τα likes. Τώρα, οι διοργανωτές προσπαθούν να το κάνουν επίσημο άθλημα, θυμίζοντας την πορεία που είχε το UFC.

Πώς παίζεται και τι ισχύει για την ασφάλεια

Οι παίκτες, που ονομάζονται «runners», χωρίζονται σε κατηγορίες κιλών όπως στο μποξ. Οι περισσότεροι έχουν εμπειρία στις πολεμικές τέχνες ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Το μόνο προστατευτικό που φορούν είναι ένα μασελάκι στα δόντια.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Tremaine Fernandez, υποστηρίζει ότι κάνουν ό,τι μπορούν για την ασφάλεια: