Run Nation Championship: Το νέο, βίαιο άθλημα με τις μετωπικές συγκρούσεις - Βίντεο
Run Nation Championship: Το νέο, βίαιο άθλημα με τις μετωπικές συγκρούσεις - Βίντεο

 19.02.2026 - 14:58
Run Nation Championship: Το νέο, βίαιο άθλημα με τις μετωπικές συγκρούσεις - Βίντεο

Το Run Nation Championship είναι ένα νέο, βίαιο άθλημα στην Αυστραλία όπου οι αθλητές τρέχουν και συγκρούονται μετωπικά, κερδίζοντας εκατομμύρια θεατές αλλά και την οργή των γιατρών.

Στα περισσότερα αθλήματα, όπως το ράγκμπι, οι συγκρούσεις συμβαίνουν κατά τύχη. Στο Run Nation όμως, νεοσύστατη διοργάνωση στην Αυστραλία, η σύγκρουση είναι ο μοναδικός σκοπός. Δύο άνδρες παίρνουν φόρα, τρέχουν με όλη τους τη δύναμη και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Νικητής είναι αυτός που θα μείνει όρθιος, ενώ ο χαμένος συνήθως καταλήγει στο έδαφος ζαλισμένος.

Όλα ξεκίνησαν από μια τάση στα social media που ονομαζόταν «run it straight». Νέοι έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλο για τις προβολές και τα likes. Τώρα, οι διοργανωτές προσπαθούν να το κάνουν επίσημο άθλημα, θυμίζοντας την πορεία που είχε το UFC.

 

Πώς παίζεται και τι ισχύει για την ασφάλεια

Οι παίκτες, που ονομάζονται «runners», χωρίζονται σε κατηγορίες κιλών όπως στο μποξ. Οι περισσότεροι έχουν εμπειρία στις πολεμικές τέχνες ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Το μόνο προστατευτικό που φορούν είναι ένα μασελάκι στα δόντια.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Tremaine Fernandez, υποστηρίζει ότι κάνουν ό,τι μπορούν για την ασφάλεια:

  • Υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το πώς θα γίνει το χτύπημα
  • Στο γήπεδο βρίσκονται πάντα δύο γιατροί και δύο διασώστες
  • Μια ομάδα από νευρολόγους και φυσικοθεραπευτές είναι έτοιμη να επέμβει

Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι παλιότερα οι συγκρούσεις ήταν κάπως «άσχημες» και τώρα προσπαθούν να τις ελέγξουν καλύτερα.

Έκκληση των γιατρών για να απαγορευτεί: Γεμάτα στάδια παρά τις αντιδράσεις

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, οι επιστήμονες είναι έξαλλοι. Η νευρολόγος Rowena Mobbs ζητά να σταματήσει αμέσως αυτό το άθλημα. Υποστηρίζει ότι κάθε τέτοια σύγκρουση προκαλεί μικροσκοπικές βλάβες στον εγκέφαλο που συσσωρεύονται.

«Είναι επικίνδυνες δραστηριότητες. Η παρουσία γιατρών στο γήπεδο ίσως δίνει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει», προειδοποιεί η γιατρός.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί το θεωρούν βάρβαρο, ο κόσμος φαίνεται να το λατρεύει. Στην τελευταία διοργάνωση στο Σίδνεϊ, πουλήθηκαν και τα 5.500 εισιτήρια. Η δίψα του κοινού για βίαια θεάματα φαίνεται πως είναι μεγαλύτερη από τον φόβο για τους τραυματισμούς.

 

 

Προσοχή: Αποσύρεται προϊόν από την αγορά - Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία - Δείτε φωτογραφία
19.02.2026 - 14:57

 19.02.2026 - 14:57
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή της 19χρονης Κριστίνας που «έσβησε» σε τροχαίο - Τι κατέδειξε
19.02.2026 - 15:12

 19.02.2026 - 15:12
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

