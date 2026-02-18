Μήπως έχεις μία τέτοια; Η κάρτα Pokemon που αξίζει... 16,5 εκατ. - Δείτε φωτογραφία

Themasports lifenewscy
 18.02.2026 - 20:32
Αυτές οι κάρτες Pokemon με τις οποίες παίζαμε μικροί, μπορούν να αποδειχτούν «μαγικά χαρτάκια» και να φέρουν πολλά χρήματα.

Τώρα κάποιος έβγαλε… εκατομμύρια, με μία μόνο κάρτα. Όπως μεταδίδει το Euronews, o διάσημος YouTuber, Λόγκαν Πολ, μπήκε στην ιστορία πουλώντας μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator σε δημοπρασία για 16,5 εκατ. δολάρια. Καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

Ευρέως γνωστή ως ο «Βασιλιάς των Συλλεκτικών Αντικειμένων», η κάρτα Pokemon Pikachu Illustrator θεωρείται από ορισμένους ως το… ιερό δισκοπότηρο επειδή είναι η πιο ακριβή κάρτα του είδους της και πιστεύεται ότι υπάρχουν μόνο περίπου 40 αντίτυπα.

Ο Paul την αγόρασε το 2021 για 5,2 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την εποχή ως η πιο ακριβή κάρτα Pokémon που πουλήθηκε έως τότε.

Logan Paul shows off the 1st Edition Pokémon box

Η κάρτα Pikachu Illustrator είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους συλλέκτες λόγω του σχεδιασμού της από τον Ιάπωνα Atsuko Nishida, που πιστώνεται ως ο αρχικός δημιουργός του Pikachu.

Η κάρτα απονεμήθηκε στους νικητές του διαγωνισμού Comic Illustration CoroCoro στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε συσκευασίες.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

