Μήπως έχεις μία τέτοια; Η κάρτα Pokemon που αξίζει... 16,5 εκατ. - Δείτε φωτογραφία

Τώρα κάποιος έβγαλε… εκατομμύρια, με μία μόνο κάρτα. Όπως μεταδίδει το Euronews, o διάσημος YouTuber, Λόγκαν Πολ, μπήκε στην ιστορία πουλώντας μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator σε δημοπρασία για 16,5 εκατ. δολάρια. Καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

Ευρέως γνωστή ως ο «Βασιλιάς των Συλλεκτικών Αντικειμένων», η κάρτα Pokemon Pikachu Illustrator θεωρείται από ορισμένους ως το… ιερό δισκοπότηρο επειδή είναι η πιο ακριβή κάρτα του είδους της και πιστεύεται ότι υπάρχουν μόνο περίπου 40 αντίτυπα.

Ο Paul την αγόρασε το 2021 για 5,2 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την εποχή ως η πιο ακριβή κάρτα Pokémon που πουλήθηκε έως τότε.

Η κάρτα Pikachu Illustrator είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους συλλέκτες λόγω του σχεδιασμού της από τον Ιάπωνα Atsuko Nishida, που πιστώνεται ως ο αρχικός δημιουργός του Pikachu.

Η κάρτα απονεμήθηκε στους νικητές του διαγωνισμού Comic Illustration CoroCoro στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε συσκευασίες.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr