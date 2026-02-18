Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου: 7 συμπεράσματα από το clusterfuck του Al Jazeera

1. Η δημιουργική ασάφεια: Μη ένοχος δεν σημαίνει και αθώα περιστερά

Η ταύτιση της μη απόδειξης της ενοχής με την ηθική δικαίωση δεν είναι απλά μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αποτελεί το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της υπόληψης των θεσμών. Και δεν προήλθε καν από μια ομόφωνη απόφαση, πέρα πάσης αμφιβολίας, αλλά από μια κατά πλειοψηφία (2-1). Η δικαστής Μαρία Λοΐζου, στην πολυσέλιδη μειοψηφία της, υπήρξε καταπέλτης: οι ενέργειες των κατηγορουμένων «δεν μπορεί να έγιναν αθώα». Σημείωσε μάλιστα πως οι κατηγορούμενοι δεν είχαν κανέναν θεσμικό ρόλο για να ζητούν επανεξέταση απορριφθέντων επενδυτών. Η μειοψηφία ανοίγει μεν τον δρόμο για την έφεση της ΝΥ αλλά όχι και την όρεξη. Πλέον το καλάθι που κρατάμε έχει μέγεθος Lego.

2. Τα μαθήματα ηθικής αλλά και... αντιμετώπισης της διαφθοράς από τον Συλλούρη είναι το επιστέγασμα της κατάντιας μας

Η αίσθηση της ατιμωρησίας μπορεί να είναι διάχυτη στην κοινωνία όμως είναι ως έναν βαθμό εσφαλμένη. Υπάρχει τιμωρία απλά είμαστε εμείς που την τρώμε βλέποντας τους... άμωμους κι αμόλυντους να μας κουνάνε το δάχτυλο, όταν δεν παραδίδουν μαθήματα ηθικής απ’ το ψηλό κάστρο τους. Ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου μας είπε ότι θα αντιμετωπίσει τους εχθρούς του (σ.σ. αυτούς που τον έστειλαν φυλακή) «διότι νιώθει ότι έχει τον Θεό μαζί του», ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου ότι «πρόσφερε στην πατρίδα του πολλά περισσότερα απ’ ό,τι εκείνη σ’ αυτόν», ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ότι «είπα στον Αναστασιάδη να σταματήσουμε όλοι να κλέβουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα», ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης ότι «έφυγε φτωχότερος από την πολιτική απ’ ό,τι ήταν όταν εισήλθε σ’ αυτή» άρα ήταν ζήτημα χρόνου (και της γαμημένης μοίρας μας) να λάβουμε και μαθήματα σωστής αντιμετώπισης της διαφθοράς από τον μη ένοχο Δημήτρη Συλλούρη. «Ήμουν καθαρός, θα παραμένω καθαρός και θα συνεχίσω όπως η διαχρονική μου παρουσία στην πολιτική ήταν, να έχω στο πρώτο μου ενδιαφέρον το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς» είπε πριν προβεί σε νουθεσίες για το πώς αντιμετωπίζεται ριζικά η διαφθορά με έρευνες τύπου... follow the money. Ναι, ο Συλλούρης ξεστόμισε τη γνωστή φράση που είπε το Βαθύ Λαρύγγι στους δημοσιογράφους της Washington Post που ερευνούσαν το Watergate, στο ίσως διαβολικότερο in joke της σύγχρονης ιστορίας. Εννοείται πως η μόνη ομοιότητα με τα δικά μας είναι το... πορνό που ζούμε την τελευταία δεκαετία.

3. This is Sparta: Η Νομική Υπηρεσία σε ρόλο... Λεωνίδα

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η Νομική Υπηρεσία παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη για να υπεραμυνθεί των χειρισμών της. Μόνο που αντί για τους λαλίστατους μόνο όταν πρόκειται να αλληλοϋποστηριχθούν ή ευλογήσουν τα γένια τους Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, είχαμε την εκπρόσωπο Τύπου Πολίνα Ευθυβούλου και την ομάδα της, δηλαδή υπαλλήλους της ΝΥ, αυτοί που κάνουν την πραγματική δουλειά, τρώνε τα σκατά αλλά βρίσκονται χαμηλά στη διατροφική αλυσίδα. Αυτοί λοιπόν κλήθηκαν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογηθεί το φιάσκο που κατέληξε σε μεμψιμοιρία για την αποδόμηση, όπως είπε, του λειτουργήματος της ΝΥ που επιχειρείται από πολιτικούς, ΜΜΕ και απλούς πολίτες. «Οι φυλακές είναι γεμάτες γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά» είπε και δεν χωράει καμία αμφιβολία περί αυτού. Το θέμα είναι με ποιους γεμίζουν. Με τα βαποράκια αλλά όχι τους εμπόρους, με τους εκτελεστές αλλά όχι τους ηθικούς αυτουργούς, με τους μπράβους αλλά όχι τους “γνωστούς επιχειρηματίες”, με μικροαπατεώνες, τους διαρρήκτες, τους χρήστες, τους οφειλέτες, τους μετανάστες χωρίς χαρτιά αλλά όχι τους επώνυμους κακοποιητές/βιαστές, τους καλά δικτυωμένους διεφθαρμένους και τους high profile white collar αετονύχηδες. Και κάπου έλεος με τη φράση «φυλάμε Θερμοπύλες», να σας θυμίσω ότι στη συγκεκριμένη μάχη δεν έμεινε ούτε ρουθούνι απ’ τους Έλληνες- όχι και ο πιο αισιόδοξος παραλληλισμός. Για πότε πήγαμε από το This is Cyprus στο This is Sparta ούτε που το καταλάβαμε...

4. Θα είναι σαν δίκη για ένα βίντεο... και δεν θα είναι

Το γεγονός ότι μια δίκη για ένα βίντεο διεξήχθη... χωρίς το βίντεο πρέπει να αποτελεί ακόμα μία made in Cyprus παγκόσμια πρωτοτυπία. Η ΝΥ υποστήριξε ότι για να παρουσιαστεί μαρτυρία πρέπει να είναι νόμιμη, υπονοώντας ότι το βίντεο ήταν προϊόν παράνομης ενέργειας. Με το βίντεο εκτός και τους δημοσιογράφους του δικτύου να χαρακτηρίζονται αναξιόπιστοι, η υπόθεση μετατράπηκε από «μέγα σκάνδαλο διαφθοράς» σε μια ανώδυνη γραφειοκρατική αντιπαράθεση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Επίσης η φυσικότητα με την οποία δηλώνεται ότι ένας από τους βασικούς μάρτυρες την έκανε από τη χώρα γιατί απειλήθηκε η ζωή του (πώς; από ποιους; ερευνήθηκε από τις Αρχές;) και η ΝΥ το αντιμετωπίζει χαλαρά λες και τους είπε ότι έπαθε γαστρεντερίτιδα και χέστηκε για την κατάθεση (κυριολεκτικά), θα μπορούσε να ήταν διασκεδαστικό αν δεν ήταν πέρα για πέρα τρομακτικό. Και βαθιά προβληματικό.

5. Στους πόσους κουβάδες θα πιάσουν επιτέλους το υπονοούμενο;

Το Al Jazeera είναι η τρίτη συνεχόμενη υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων που καταρρέει πρωτόδικα, συνεπώς επιχειρήματα τύπου «υποθέσεις white collar εγκλήματος δύσκολα αποδεικνύονται σε παγκόσμιο επίπεδο» είναι κομματάκι προκλητικά για Νομική Υπηρεσία που πάει συχνότερα κουβά απ’ ό,τι εγώ στο στοίχημα (και μιλάμε για κάποιον που οι γνώσεις του περί ποδοσφαίρου αρχίζουν και τελειώνουν με το Ted Lasso).

6. Άριστος των αρίστων: Πώς το ΑΚΕΛ αυτοπυροβολήθηκε (ξανά) στο πόδι

«Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι αθωώνεται και απαλλάσσεται ο πρώην βουλευτής μας Χριστάκης Τζιοβάνη» είπε στη «Διασπορά Ειδήσεων» του ΣΠΟΡ FM ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ ως πρώτο σχόλιο στη φρέσκια ετυμηγορία για την υπόθεση Al Jazeera που μόλις είχε βγει. Λογικά το πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΑΚΕΛ θα επικροτεί και τη μη ενοχή (όχι αθώωση) Συλλούρη, το... διάτρητο κατηγορητήριο της ΝΥ που οδήγησε στην κατάρρευση της υπόθεσης και τον σταθερό... κουβά που πάει η ΝΥ σε ΟΛΕΣ τις υποθέσεις για τα χρυσά διαβατήρια, τη στιγμή που το κόμμα του ζητάει ευθύνες και παραδειγματική τιμωρία για το... videogate που είναι απευθείας sequel του Al Jazeera. Μετά το αρχικό σοκ η Εζεκία Παπαϊωάννου έβγαλε ανακοίνωση που άδειαζε τους πανηγυρισμούς Δαμιανού λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου για απαλλαγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων δεν κλείνει τον κύκλο ενός σκανδάλου που στιγμάτισε τη χώρα» και ότι «η κοινωνία συνεχίζει να απαιτεί λογοδοσία και τιμωρία των πρωταγωνιστών». Τους πήρε βέβαια και ένα 24ωρο για να αντιδράσουν, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα λογικά θα ανέβηκε ακόμα καναδυό μονάδες.

7. RIP videogate, καλό ήταν όσο κράτησε

Ένα σας λέω, χθες ανοίχτηκαν σαμπάνιες σε τρία μέρη: Στα σπίτια Συλλούρη και Τζιοβάνη και στο... Προεδρικό. Το videogate είναι dead in the water όπως άλλωστε και κάθε προγραμματισμένο sequel μετά τον πάτο του original.