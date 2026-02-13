4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

1. Η Annie Alexui καταγγέλλει και ο Φυτιρής εξακολουθεί να κοσκινίζει για να μην ζυμώσει

Έχει πόσες εβδομάδες που ολόκληρη η (μισή) Κύπρος χορεύει στους ρυθμούς όχι του Jalla αλλά της Annie Alexui, τα βιντεάκια της οποίας κάνουν το σαθρό οικοδόμημα που ονομάζουμε “σύστημα δικαιοσύνης” να ταρακουνιέται συθέμελα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής μπορεί να προέρχεται από τις τάξεις του στρατού όμως δείχνει να προτιμάει χίλιες φορές να επιστρέψει στις υποβρύχιες καταστροφές παρά την... καταστροφή που ζει από τη μέρα που ανέλαβε και καθημερινά πλέον εμφανίζεται ολοένα και πιο αμήχανος αλλά και πιο απρόθυμος να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Στο τελευταίο επεισόδιο του καθημερινού σίριαλ “Από τη Ρωσία με αγάπη” (χωρίς τον 007 αλλά με αρκετούς τζεϊμσμποντικούς κακούς) ο Φυτιρής έδωσε τρεις επιλογές στην Ιωάννα Φωτίου (aka Annie Alexui) για να αξιοποιήσει τις καταγγελίες της λες και παρουσιάζει κανένα γαμημένο τηλεπαιχνίδι: να καταθέσει στην Κύπρο (απορρίπτεται λόγω 13 ενταλμάτων εναντίον της), να καταθέσει σε κλιμάκιο στο εξωτερικό ή να παραδώσει τα στοιχεία μέσω δικηγόρου. Η ίδια τον αποκάλεσε στην εκπομπή του Δημητρόπουλου «Φιρφιρή» και τον αποστόμωσε, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται ούτε τον ίδιο και ούτε φυσικά τον Γενικό Εισαγγελέα που έχει πάρει κάτω από τη φτερούγα του τον Μιχάλη Κατσουνωτό (που ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους σταθερούς “πελάτες” της Ιωάννας). Είναι να την αδικείς; Μπορεί η Annie να ζει στη Μόσχα αλλά είναι οι κυπριακές αρχές που όπως όλα δείχνουν τα κάνουν διαρκώς ρωσική σαλάτα. Η Annie απάντησε σήμερα πως θα συνεννοηθεί με τον δικηγόρο της στην Κύπρο να μεταφέρει στις Αρχές με κάποιον τρόπο την κατάθεσή της. Κάτι μου λέει πως το σίριαλ θα ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν...

2. Ο Νίκος Σύκας κινείται νομικά εναντίον του ΔΗΣΥ because fuck you, that’s why!

Στον ΔΗΣΥ, η εσωστρέφεια τείνει να γίνει η νέα τους κανονικότητα. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, καταχώρησε αγωγή κατά του κόμματός του, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου να τον αποκλείσει από το ψηφοδέλτιο Λεμεσού. Ο αποκλεισμός αποφασίστηκε λόγω ποινικής διερεύνησης εναντίον του για υπόθεση βίας κατά της συντρόφου του (επίθεση και σωματική βλάβη), για την οποία ήρθη και η ασυλία του. Ενώ η Νομική Υπηρεσία μελετά τον φάκελο (ελπίζουμε η μελέτη να τους πάρει λιγότερο από εκείνη του Κούμα), ο Σύκας στρέφεται δικαστικά κατά του ΔΗΣΥ, την ώρα που η Αννίτα Δημητρίου εμμένει στη θέση της, επικαλούμενη «μηδενική ανοχή» σε περιστατικά βίας.

Είναι ιδέα μου ή αυτή η «μηδενική ανοχή» μετατράπηκε σε λάστιχο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια της ηγεσίας να χτίσει ένα ηθικό πλεονέκτημα πάνω στα ερείπια της κομματικής συνοχής; Εν τω μεταξύ όλο αυτό μπορεί και να γίνεται επί ματαίω καθώς απαιτείται η επικύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου από το Ανώτατο Συμβούλιο (συνεδριάζει στις 28 Φεβρουαρίου) που μπορεί και να την απορρίψει. Όταν ένας βουλευτής που κατηγορείται για ξυλοδαρμό (και ερευνάται από τον Εισαγγελέα) σύρει το κόμμα του στα δικαστήρια για να του επιτρέψει να... επιστρέψει στο ψηφοδέλτιο απ’ όπου τον σούταραν, κάτι λέει για την κατάντια της εγχώριας πολιτικής, δεν νομίζετε; Για ελάτε καλοί μου Συναγερμικοί, ξαναπείτε μας λίγο για το... επίπεδο που ρίχνουν ο Φειδίας και ο Οδυσσέας για να δω κάτι.

3. Δήμαρχε για τι κατηγορείστε σήμερα; Ο Φαίδωνας έβαλε στόχο να σπάσει τον ποινικό κώδικα!

How the mighty have fallen! Ο Φαίδωνας Φαίδωνος, ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς καταγγέλλοντας από περιστέρια που διακινούν ναρκωτικά μέχρι κυπριακές forex που ξεπλένουν τα λεφτά των μεξικάνικων καρτέλ δίνοντας ένα ολοκαίνουργιο νόημα στη φράση “Δήμαρχος Μπάφου”, ερευνάται όχι μόνο για -κατ’ ισχυρισμό- ξυλοδαρμό της συζύγου του και βιασμό μιας νεαρής γυναίκας αλλά και για σωρεία αδικημάτων που σχετίζονται με τη θητεία του στον δημαρχιακό θώκο. Το πόρισμα βρίσκεται στον Γενικό Εισαγγελέα μετά από έρευνες που ξεκίνησαν το 2022. Του καταλογίζονται τέσσερις σοβαρές κατηγορίες: αυθαιρεσίες με τουρκοκυπριακή περιουσία, μη διαφανείς προσλήψεις προσωπικού (μέχρι κλίμακα Α13), παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος με υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων και οικειοποίηση 1,5 εκατ. ευρώ από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων για αγορά γης. Πλέον θα πρέπει να αναφερόμαστε στις διατάξεις του ποινικού κώδικα που ΔΕΝ κατηγορείται ότι παραβίασε ο Don’t Do It Fedon γιατί η λίστα θα είναι μικρότερη. Η περίπτωση Φαίδωνα πρέπει να χρησιμεύσει ως cautionary tale ότι περισσότερο από τους εμφανείς εγκληματίες πρέπει να φοβόμαστε τους αυτόκλητους Μεσσίες, τιμωρούς, Δον Κιχώτες και “Επιχείρηση Καθαρά Χέρια” αδιάφθορους. Και ειδικά αυτούς που το φωνάζουν με τηλεβόα.

4. Στου κουνγκ φου την πόρτα: Καρατέκα που κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης μπαινόβγαινε ανενόχλητος σε σχολεία

Αυτή η είδηση πέρασε στα ψιλά, όμως σε κανονικές συνθήκες θα μας είχε στείλει στα κάγκελα. Θυμάστε τον καρατέκα που ενώ ήταν κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης δίδασκε καράτε ανενόχλητος σε δημόσιο σχολείο; Ο τύπος κρίθηκε ένοχος προ ημερών από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, συνεπώς γίνεται ο πρώτος καταδικασμένος για σεξουαλικό αδίκημα που κλήθηκε να διδάξει σε μαθητές τις εχμ.. αξίες του αθλητισμού ενώ ήταν υπόδικος. Ο ΚΟΑ παραδέχθηκε ότι είχε ανώνυμη καταγγελία από το 2022, αλλά δεν έλαβε μέτρα επικαλούμενος «νομικούς περιορισμούς» μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης, ενώ οι αρμόδιοι φορείς (ΕΣΔΑ, ΕΔΠΑ) πήραν μαύρη ζώνη στο blame game. «Δεν ξέραμε», «ήταν αντικατάσταση της τελευταίας στιγμής», «είχαμε ανώνυμη καταγγελία αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα λόγω νομικών περιορισμών» και άλλες τέτοιες παπαριές. Και φυσικά καμία ανάληψη ευθύνης, καμία παραίτηση (εδώ γελάμε) κανένα ξήλωμα ανίκανου γραφειοκράτη. Όσο για τον καταδικασμένο καρατέκα, ας μην χολοσκάει. Μπορεί να μην ξαναπατήσει σε dojo (φαντάζομαι δηλαδή) αλλά όλο και κάποια θέση σε ψηφοδέλτιο μπορεί να βρεθεί. Έχει πέραση τελευταία το είδος του...