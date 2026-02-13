Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠροεδρικό μήνυμα στήριξης στο φιλανθρωπικό δείπνο της Πάφος FC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρικό μήνυμα στήριξης στο φιλανθρωπικό δείπνο της Πάφος FC

 13.02.2026 - 22:05
Προεδρικό μήνυμα στήριξης στο φιλανθρωπικό δείπνο της Πάφος FC

Με ξεκάθαρη αναφορά στη δύναμη του Αθλητισμού ως μοχλού κοινωνικής προσφοράς και με έμφαση στον θεσμικό ρόλο της πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε το φιλανθρωπικό δείπνο της Πάφος FC για την επίσημη παρουσίαση του Blue Light Foundation, στην Πάφο.

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση –θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να απουσιάζω– που στόχο έχει, ανάμεσα σε άλλα, να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο του Αθλητισμού, τη δύναμη του Αθλητισμού και του ποδοσφαίρου από μια άλλη διάσταση, πέραν της αμιγώς αγωνιστικής, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ομάδα μας», ανέφερε.

«Με τη δημιουργία του Blue Light Foundation, η Πάφος FC, η αγαπημένη μας ομάδα, που μαζί με άλλα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, αλλά και αθλητές και αθλήτριές μας, μάς κάνουν περήφανους στο εξωτερικό, επιβεβαιώνει όσους επιμένουν ορθά να πιστεύουν ότι ο Αθλητισμός είναι φορέας προσφοράς, ανθρωπισμού και ενσυναίσθησης.», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη διαχρονική παρουσία του συλλόγου, σημείωσε πως από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ο Σύλλογος της Πάφου, με πολυεπίπεδες ενέργειες, με πράξεις και όχι με λόγια, βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, και με κάθε ευκαιρία της επιστρέφει το αντίδωρο που αναλογεί στους ανθρώπους της, ειδικά σε όσους έχουν ανάγκη.

Για τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής δράσης μέσω του Ιδρύματος, επεσήμανε πως με την αποψινή εκδήλωση, η Πάφος FC, θεσμοθετεί αυτή την προσφορά μέσα από το ίδρυμα Blue Light, το οποίο θα λειτουργεί ως ο επίσημος φορέας και ο θεσμικός οργανισμός φιλανθρωπικής και κοινωνικής δράσης του συλλόγου.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, τον ρόλο της Πολιτείας, λέγοντας ότι η προσφορά τέτοιων Ιδρυμάτων σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το Κράτος, την εκάστοτε Κυβέρνηση, στην ελάχιστη υποχρέωση που έχει να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη.

«Ωστόσο, πρωτοβουλίες, όπως το Blue Light Foundation, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στην Κοινωνία μας, ειδικά στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, ότι η Ανθρωπιά είναι ίδιον του λαού μας, αυτού του περήφανου λαού που με κάθε ευκαιρία παραδίδει μαθήματα αλτρουισμού και προσφοράς», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ευρύτερο ρόλο του Αθλητισμού λέγοντας πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικότερο όλων είναι «το μήνυμα που στέλνετε απόψε ότι ο Αθλητισμός, ένας χώρος που δυστυχώς ταλαιπωρείται από διάφορα προβλήματα και αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, παραμένει η αφετηρία της προσπάθειας για προσφορά στην κοινωνία, για στήριξη των συνανθρώπων μας και για τη μεταλαμπάδευση του “ευ αγωνίζεσθαι” που κληρονομήσαμε από τους μακρινούς μας προγόνους».

Επισημαίνοντας τις αξίες του συλλόγου και τη σύνδεσή του με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ανέφερε πως χαίρεται ειλικρινά γιατί σε αυτούς τους καιρούς, με τις καθημερινές προκλήσεις, η Πάφος FC, επαναβεβαιώνει ότι είναι θεμελιωμένη, και για αυτό προοδεύει, σε αρχές, σε αξίες και ιδανικά, όπως ακριβώς προστάζει η ιδρυτική της πράξη, και πολύ περισσότερο όπως υπαγορεύει το σύμβολό της, ο αθάνατος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, που συνεχίζει να εμπνέει το σύνολο του κυπριακού λαού.

Απευθυνόμενος τέλος στον Roman Dubov, πρόεδρο της Πάφος FC σημείωσε: «Αγαπητέ Ρομάν ευχαριστούμε πολύ που πιστεύεις στη χώρα μας, ευχαριστούμε πολύ που πιστεύεις στην ομάδα μας. Είμαι σίγουρος ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας».

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Roman Dubov, πρόεδρος της Πάφος FC και ο Χάρης Θεοχαρίδης

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»
Αποχώρησε έξαλλη από podcast η Τζιώρτζια Παναγή – «Με προσβάλλεις, απολογούμαι, φεύγω» – Video
Έφυγε από τη ζωή η Κυριακή Κωνσταντίνου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γνωστή αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει σε 12 αγαπημένους προορισμούς, με τιμές από... €14.99

 13.02.2026 - 21:55
Επόμενο άρθρο

Δεν θα το πιστέψεις: Υπεύθυνη οίκου ανοχής αποκαλύπτει τι ζητούν οι άνδρες την 14η Φεβρουαρίου

 13.02.2026 - 22:20
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

  •  13.02.2026 - 18:56
Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

  •  13.02.2026 - 18:13
Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

  •  13.02.2026 - 20:24
VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

  •  13.02.2026 - 21:29
Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

  •  13.02.2026 - 21:04
4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

  •  13.02.2026 - 20:09
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

  •  13.02.2026 - 16:39
VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

  •  13.02.2026 - 23:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα