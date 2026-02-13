Γνωστή αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει σε 12 αγαπημένους προορισμούς, με τιμές από... €14.99

Themasports lifenewscy
TRAVEL

 13.02.2026 - 21:55
Το καλοκαίρι ξεκινά νωρίτερα απ’ όσο νομίζεις — και αυτή τη φορά δεν χρειάζεται ούτε προγραμματισμό μηνών ούτε μεγάλο budget. Στην Ryanair, με αεροπορικά από μόλις €14.99, η Ευρώπη γίνεται… weekend plan.

Από χαλαρά city breaks μέχρι νησιώτικη ατμόσφαιρα και βόρειες εμπειρίες, δες πιο κάτω μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς που μπορείς να κλείσεις αυθόρμητα στην Ryanair:

Ρόδος – Πέτρινα σοκάκια, παραλίες και ατελείωτα βράδια στην παλιά πόλη
Θεσσαλονίκη – Φαγητό, καφές, μπαράκια και κοντινές αποδράσεις στη Χαλκιδική
Βιέννη – Αρχιτεκτονική, μουσεία και καφέδες σαν ταινία εποχής
Σόφια – Η πιο οικονομική και ανερχόμενη πρωτεύουσα των Βαλκανίων
Ζάγκρεμπ – Ρομαντική, χαλαρή και ιδανική για 2-3 μέρες
Λονδίνο (Stansted) – Από pubs μέχρι musicals και street food
Τουλούζη – Νότια Γαλλία, κρασί και νεανική ατμόσφαιρα
Ρίγα – Βόρεια Ευρώπη, art nouveau και άλλη κουλτούρα
Βρότσλαβ & Πόζναν – Πολωνικά διαμάντια που λίγοι σκέφτονται αλλά όλοι αγαπούν
Βαρσοβία – Μοντέρνα πόλη με ιστορία και έντονη ζωή

Με τέτοιες τιμές, το δύσκολο δεν είναι να ταξιδέψεις, είναι να διαλέξεις πού θα πας πρώτα. Ένα αυθόρμητο μήνυμα στο chat και μια κράτηση αρκούν για να αλλάξεις παραστάσεις μέσα σε λίγες μέρες.

Με πληροφορίες από Checkincyprus.com

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

