Αεροσυνοδός αποκαλύπτει: Ποια θέση είναι καλύτερο να επιλέξετε για να κοιμηθείτε σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων

Κι όμως, σύμφωνα με μια έμπειρη αεροσυνοδό της Virgin Atlantic, η λύση δεν κρύβεται αποκλειστικά στα gadget, όπως οι μάσκες ύπνου, αλλά στη στρατηγική επιλογή του καθίσματος.

Μιλώντας στο Travel + Leisure, αποκαλύπτει ότι τα καθίσματα πάνω από τα φτερά είναι τα πλέον «ήσυχα» σημεία, αφού βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους του αεροσκάφους, μειώνοντας αισθητά την ένταση των κραδασμών.

Η «γεωγραφία» της καμπίνας και οι παγίδες των εξόδων

Αν το σημείο πάνω από τα φτερά είναι κατειλημμένο, η αμέσως επόμενη καλύτερη επιλογή είναι το μπροστινό τμήμα της καμπίνας, το οποίο επηρεάζεται λιγότερο από τις κινήσεις της ουράς. Αντίθετα, οι πολυπόθητες σειρές των εξόδων κινδύνου αποτελούν συχνά μια παγίδα για τον ύπνο: παρά τον επιπλέον χώρο για τα πόδια, η χαμηλότερη θερμοκρασία στις πόρτες και η συνεχής κίνηση των επιβατών προς τις τουαλέτες μπορούν να διαλύσουν κάθε προσπάθεια ανάπαυσης. Πρόκειται για έναν δύσκολο συμβιβασμό ανάμεσα στην άνεση των άκρων και την πολυπόθητη ησυχία που απαιτεί ο εγκέφαλος για να «κλείσει».

Η «χρυσή τομή» και η τελική προετοιμασία

Η ιδανική ισορροπία για τον επιβάτη της οικονομικής θέσης εντοπίζεται στη μέση της καμπίνας, περίπου πέντε σειρές μακριά από τα άκρα της. Αυτές οι θέσεις προσφέρουν ένα «καταφύγιο» μακριά από τις κουζίνες (galleys) και τις τουαλέτες, όπου η φασαρία και οι μυρωδιές είναι έντονες. Ταυτόχρονα, τα καθίσματα προς το μπροστινό μέρος διασφαλίζουν ταχύτερη αποβίβαση και προτεραιότητα στο σερβίρισμα. Φυσικά, η ειδικός υπενθυμίζει πως η σωστή θέση είναι μόνο η μισή μάχη· το ελαφρύ γεύμα, οι ωτοασπίδες και μια έξτρα κουβέρτα είναι τα απαραίτητα εφόδια για να μετατρέψετε μια άβολη πτήση σε μια πραγματική εμπειρία ξεκούρασης.

Πηγή: e-daily.gr