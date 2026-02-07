Themasports lifenewscy
Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

 07.02.2026 - 11:00
Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

Το Σαββατοκύριακο 7–8 Φεβρουαρίου δεν φέρνει μεγάλες εκρήξεις, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό: ξεκαθαρίσματα.

Συναισθήματα που αιωρούνταν, σχέσεις που ήταν «κάπως», σκέψεις που γυρνούσαν στο ίδιο σημείο… τώρα βρίσκουν τη θέση τους. Όχι με φωνές, αλλά με εκείνη τη σιωπηλή συνειδητοποίηση που λέει «οκ, κατάλαβα».

Για κάποια ζώδια αυτό σημαίνει κλείσιμο κύκλων. Για άλλα, ένα ήσυχο restart, χωρίς δράματα, χωρίς αναλύσεις μέχρι τελικής πτώσης.

Καρκίνος
Κλείνει έναν κύκλο που τον βάραινε συναισθηματικά. Μπορεί να μην ειπωθούν όλα δυνατά, αλλά μέσα του έχει ήδη παρθεί η απόφαση. Αυτό το ΣΚ, ο Καρκίνος αφήνει πίσω κάτι που αγάπησε, αλλά δεν τον χωρά πια.

Παρθένος
Reset mode ON. Όχι γιατί όλα λύθηκαν, αλλά γιατί σταματά να πιέζει καταστάσεις. Καταλαβαίνει πως δεν χρειάζεται να ελέγχει κάθε συναίσθημα και μόνο αυτό είναι απελευθερωτικό.

Τοξότης
Ξεκαθαρίζει τι δεν θέλει. Και αυτό είναι τεράστιο βήμα. Μια συζήτηση, μια σκέψη ή ένα μήνυμα που δεν στάλθηκε ποτέ, του δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού (δεν) πάει.

Υδροχόος
Συναισθηματικό ξεμπλοκάρισμα. Ο Υδροχόος βλέπει μια κατάσταση από απόσταση και ξαφνικά όλα βγάζουν νόημα. Δεν χρειάζεται εξηγήσεις, μόνο αποδοχή.

Ιχθύες
Κλείνουν έναν κύκλο με τρυφερότητα. Χωρίς θυμό, χωρίς πίκρα. Απλώς καταλαβαίνουν ότι κάποια πράγματα ολοκλήρωσαν τον ρόλο τους. Και αυτό, για τους Ιχθύες, είναι λύτρωση.

Το vibe του ΣΚ

Δεν είναι Σαββατοκύριακο αποφάσεων τύπου «όλα ή τίποτα». Είναι εκείνο το ήρεμο σημείο πριν το επόμενο βήμα. Εκεί που νιώθεις λίγο πιο ελαφρύς, λίγο πιο καθαρός — και πολύ πιο κοντά στον εαυτό σου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Εσείς το ξέρατε; Η Κύπρος έχει δύο αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε φωτογραφίες

 07.02.2026 - 10:43
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

 07.02.2026 - 11:06
Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

