Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΓιατί δεν πρέπει να φοράτε εσώρουχα μετά... την «πράξη» - Υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας
LIKE ONLINE

Γιατί δεν πρέπει να φοράτε εσώρουχα μετά... την «πράξη» - Υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας

 07.02.2026 - 08:36
Γιατί δεν πρέπει να φοράτε εσώρουχα μετά... την «πράξη» - Υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας

Οι γυναικολόγοι το λένε συχνά. Μετά το σeξ θα πρέπει να ουρείτε πάντα, ώστε να αποφύγετε λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Αυτό είναι μάλλον γνωστό.

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι οι υπόλοιπες κινήσεις που πρέπει να κάνεις μετά το σeξ. Και πως αυτές θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τον κόλπο σου σε υγιεινή κατάσταση. Οι υπεύθυνοι του health.com ρώτησαν την Dr. Sara Twogood, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο πανεπιστήμιο Keck της Νοτίου Καλιφόρνιας. Και από τις απαντήσεις καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνεις αρκετές κινήσεις πριν κοιμηθείς μετά τη σeξουαλική πράξη.

Προσπαθήστε να ουρήσετε

Προσπαθήστε να το κάνετε ακόμα κι αν η ουροδόχος κύστη σας δεν είναι γεμάτη. Τα ούρα θα σας βοηθήσουν να απομακρύνετε βακτηρίδια από την ουρήθρα σας. Η ουρολοίμωξη προκύπτει όταν τα βακτήρια που ζουν στον κόλπο ή στο παχύ έντερο ωθούνται προς την ουρήθρα κατά τη διάρκεια της πράξης. Είναι πολύ πιο σημαντικό αν ανήκετε στην κατηγορία των γυναικών που παθαίνουν συχνά ουρολοίμωξη.

Σκουπιστείτε καλά

Στο σeξ μπερδεύονται πολλά υγρά. Το σπeρμα, ο ιδρώτας, το λιπαντικό αλλά και τα κολπικά υγρά μπορούν να αφήσουν αρκετά υγρή την ευαίσθητη περιοχή. Πάρτε μια πετσέτα ή λίγο χαρτί τουαλέτας και να απομακρύνετε την υγρασία. Τα βακτήρια και η ζύμη άλλωστε ευδοκιμούν σε υγρές συνθήκες και αν δεν τα απομακρύνετε μπορεί να μολυνθείτε από ζυμομύκητες, αναφέρει η Dr. Twogood.

«Η υγρασία είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε, ειδικά σε γυναίκες που είναι επιρρεπείς σε ζυμομύκητες», λέει συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να σκουπιστείτε έντονα αλλά καλά. Με μερικά ακουμπήματα, ο κόλπος σας θα στεγνώσει, ενώ αν το κρίνετε αππαραίτητο πλυθείτε πρώτα με νερό και άοσμο σαπούνι, αλλά στεγνώστε καλά.

Μη φοράτε εσώρουχα μετά το σeξ

Αν δεν σας αρέσει να κοιμάστε ολόγuμνες, βάλτε ένα νυχτικό ή μια ελαφριά πιτζάμα. Αν βάλετε εσώρουχα μέχρι το πρωί, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθεί λοίμωξη. Αν κοιμηθείτε χωρίς εσώρουχα, τότε θα αφήστε τον κόλπο σας να «αναπνεύσει», κάτι που μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από ζύμη ή από άλλη κνησμώδη κατάσταση.

Πηγή: e-daily.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα
Από πού θα δείτε τα ματς Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 29Μ και Μαν. Γιουνάιτεντ-Τότεναμ - Όλες οι μεταδόσεις (07/02)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το φεστιβάλ σε χωριό που σηματοδοτεί την άνοιξη - Επιστρέφει με μουσική, γεύσεις και παράδοση σε μια ολοήμερη γιορτή - Δείτε το πρόγραμμα

 07.02.2026 - 08:27
Επόμενο άρθρο

Η βασική ερώτηση που κάνουν οι γιατροί για να διαπιστώσουν αν έχεις εθισμό στη ζάχαρη και πώς να τον καταπολεμήσεις

 07.02.2026 - 08:41
Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση της εγκληματικότητας και οι συνεχείς υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών και δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, η δημόσια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

  •  07.02.2026 - 07:54
Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

  •  07.02.2026 - 07:55
Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

  •  07.02.2026 - 08:17
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

  •  07.02.2026 - 07:50
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

  •  07.02.2026 - 08:52
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα

  •  07.02.2026 - 07:31
Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – 40 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα - Βρήκαν κλοπιμαία και αδασμολόγητα τσιγάρα

Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – 40 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα - Βρήκαν κλοπιμαία και αδασμολόγητα τσιγάρα

  •  07.02.2026 - 07:37
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα