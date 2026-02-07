Γιατί δεν πρέπει να φοράτε εσώρουχα μετά... την «πράξη» - Υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι οι υπόλοιπες κινήσεις που πρέπει να κάνεις μετά το σeξ. Και πως αυτές θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τον κόλπο σου σε υγιεινή κατάσταση. Οι υπεύθυνοι του health.com ρώτησαν την Dr. Sara Twogood, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο πανεπιστήμιο Keck της Νοτίου Καλιφόρνιας. Και από τις απαντήσεις καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνεις αρκετές κινήσεις πριν κοιμηθείς μετά τη σeξουαλική πράξη.

Προσπαθήστε να ουρήσετε

Προσπαθήστε να το κάνετε ακόμα κι αν η ουροδόχος κύστη σας δεν είναι γεμάτη. Τα ούρα θα σας βοηθήσουν να απομακρύνετε βακτηρίδια από την ουρήθρα σας. Η ουρολοίμωξη προκύπτει όταν τα βακτήρια που ζουν στον κόλπο ή στο παχύ έντερο ωθούνται προς την ουρήθρα κατά τη διάρκεια της πράξης. Είναι πολύ πιο σημαντικό αν ανήκετε στην κατηγορία των γυναικών που παθαίνουν συχνά ουρολοίμωξη.

Σκουπιστείτε καλά

Στο σeξ μπερδεύονται πολλά υγρά. Το σπeρμα, ο ιδρώτας, το λιπαντικό αλλά και τα κολπικά υγρά μπορούν να αφήσουν αρκετά υγρή την ευαίσθητη περιοχή. Πάρτε μια πετσέτα ή λίγο χαρτί τουαλέτας και να απομακρύνετε την υγρασία. Τα βακτήρια και η ζύμη άλλωστε ευδοκιμούν σε υγρές συνθήκες και αν δεν τα απομακρύνετε μπορεί να μολυνθείτε από ζυμομύκητες, αναφέρει η Dr. Twogood.

«Η υγρασία είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε, ειδικά σε γυναίκες που είναι επιρρεπείς σε ζυμομύκητες», λέει συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να σκουπιστείτε έντονα αλλά καλά. Με μερικά ακουμπήματα, ο κόλπος σας θα στεγνώσει, ενώ αν το κρίνετε αππαραίτητο πλυθείτε πρώτα με νερό και άοσμο σαπούνι, αλλά στεγνώστε καλά.

Μη φοράτε εσώρουχα μετά το σeξ

Αν δεν σας αρέσει να κοιμάστε ολόγuμνες, βάλτε ένα νυχτικό ή μια ελαφριά πιτζάμα. Αν βάλετε εσώρουχα μέχρι το πρωί, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθεί λοίμωξη. Αν κοιμηθείτε χωρίς εσώρουχα, τότε θα αφήστε τον κόλπο σας να «αναπνεύσει», κάτι που μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από ζύμη ή από άλλη κνησμώδη κατάσταση.

