Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Ιδιαίτερη δυναμική έχει αποκτήσει και το φαινόμενο των αποκαλύψεων που σχετίζονται με την Annie Alexui, οι οποίες αναζωπύρωσαν τη δημόσια απαίτηση για πλήρη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν οργανωμένο έγκλημα και δραστηριότητες του υποκόσμου.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του προγραμματισμού διακυβέρνησης για το 2026, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, τονίζοντας ότι «η ενίσχυση του αισθήματος Ασφάλειας των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωσή μας», ενώ αναγνώρισε ότι «στον τομέα της Δημόσιας Τάξης πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «το 2026 προχωρούμε με την εκ βάθρων ανασυγκρότηση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, περιλαμβανομένου και του σχεδιασμού για ανέγερση νέου, σωφρονιστικού ιδρύματος εκτός αστικού ιστού».

Τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για το οργανωμένο έγκλημα και ασφάλεια

Αύξηση της χωρητικότητας των φυλακών κατά 240 θέσεις και συνολική αναδιάρθρωση του σωφρονιστικού συστήματος.

Σχεδιασμός για ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος εκτός αστικού ιστού.

Ταχεία επιστροφή αλλοδαπών καταδίκων που κρατούνται για ήσσονος σημασίας αδικήματα.

Επιτάχυνση απελάσεων μεταναστών που παρανομούν, με τον Πρόεδρο να σημειώνει ότι «την τελευταία διμηνία έχουν απελαθεί πέραν των 1.000 ατόμων».

Ενίσχυση της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων και ποινικοποίηση της εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων στις φυλακές.

Δημιουργία Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος το 2026, με εξειδικευμένες δυνατότητες και συνεργασία με ξένες αστυνομικές αρχές.

Προώθηση νομοθεσίας για χρήση ατομικών καμερών από αστυνομικούς.

Οι τοποθετήσεις Λοϊζίδη

Από την πλευρά του, ο Νίκος Λοϊζίδης, πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος «Ισότητα», άσκησε έντονη κριτική για τον τρόπο διαχείρισης υποθέσεων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, δηλώνοντας ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ενημερώνεται σωστά».

Αναφερόμενος στους χειρισμούς που έγιναν σε συγκεκριμένες υποθέσεις, σημείωσε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και λανθασμένες διαδικασίες, υπογραμμίζοντας ότι θα έπρεπε εξαρχής να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές ώστε να διερευνηθούν συνολικά όλες οι πτυχές χωρίς σκιές σύγκρουσης συμφερόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης όλων των καταγγελιών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «άλλο η πληροφορία, άλλο η ένδειξη και άλλο η μαρτυρία, αλλά όλα οφείλουν να ελεγχθούν».

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα κλίμα έντονης δημόσιας συζήτησης γύρω από την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ασφάλειας, με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις και ουσιαστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

