Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ποινική υπόθεση εναντίον Κούμα, η απόρριψη της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου και το χαλλούμι

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Απεγκλωβισμός των εγγυητών», αναφέρεται σε πρόταση νόμου από τον ΔΗΣΥ για το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Αλλού γράφει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν ή να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Σε άλλο θέμα με τίτλο «ραντεβού με δύο διαφορετικές ατζέντες», η εφημερίδα αναφέρεται στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Στο δικαστήριο ο τέως ‘τσάρος’ της ΚΟΠ», γράφει ότι με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα καταχωρίσθηκε υπόθεση εναντίον του Γιώργου Κούμα. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται σε διάλεξη του νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εργασία. Αλλού γράφει ότι η Ντόρια Βαρωσιώτου έχασε αλλά ετοιμάζει προσφυγή στο ΕΔΔΑ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Διώκεται ο Κούμας, έπονται κι άλλοι», αναφέρεται στις κατηγορίες κατά του τέως Προέδρου της ΚΟΠ για τηλεοπτικές μεταδόσεις. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη συναρπαστική ιστορία το κολυμβητή με αυτισμό Μάριου Φιλίππου που ήρθε στο προσκήνιο μετά το ολίσθημα του Φειδία. Αλλού αναφέρεται σε σημάδια προεκλογικού «εμφυλίου» με το ΔΗΚΟ να έχει δύο διαφορετικές γραμμές ως συμπολίτευση και ως αντιπολίτευση.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Έρχονται δύσκολες μέρες για την αγροτιά», γράφει ότι ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου είπε σε διάσκεψη Τύπου ότι άλλες χώρες θωράκισαν τα προϊόντα τους, όταν η Κύπρος δεν διασφάλισε ούτε το χαλλούμι. Σε άλλο θέμα γράφει ότι με πολλή καθυστέρηση καταχωρίσθηκε η ποινική υπόθεση εναντίον του Γιώργου Κούμα. Αλλού γράφει ότι τα εργασιακά βρέθηκαν εκτός προτεραιοτήτων του Προέδρου και αναφέρεται σε σιωπή για μισθούς και συλλογικές συμβάσεις.

H “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο απορρίφθηκε η ένσταση της Βαρωσιώτου γράφει ότι η απόφασή της στην υπόθεση Θανάση Νικολάου έφερε αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι Κύπριοι αγρότες σχεδιάζουν διαμαρτυρίες για τη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ. Αλλού γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (EuroCOP) αναφέρει σε επιστολή της ότι η κατάρρευση του κοινωνικού διαλόγου εντός της κυπριακής αστυνομίας πλήττει την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.