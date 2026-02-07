Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ποινική υπόθεση εναντίον Κούμα, η απόρριψη της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου και το χαλλούμι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ποινική υπόθεση εναντίον Κούμα, η απόρριψη της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου και το χαλλούμι

 07.02.2026 - 09:25
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ποινική υπόθεση εναντίον Κούμα, η απόρριψη της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου και το χαλλούμι

Η καταχώρηση υπόθεσης στο δικαστήριο εναντίον του τέως Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) Γιώργου Κούμα, η απόρριψη της ένστασης της πρώην δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου για την απόλυσή της, η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για απεγκλωβισμό των εγγυητών και οι καταγγελίες για μη διασφάλιση της κυπριακών αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη, είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου του Σαββάτου.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Απεγκλωβισμός των εγγυητών», αναφέρεται σε πρόταση νόμου από τον ΔΗΣΥ για το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Αλλού γράφει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν ή να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Σε άλλο θέμα με τίτλο «ραντεβού με δύο διαφορετικές ατζέντες», η εφημερίδα αναφέρεται στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Στο δικαστήριο ο τέως ‘τσάρος’ της ΚΟΠ», γράφει ότι με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα καταχωρίσθηκε υπόθεση εναντίον του Γιώργου Κούμα. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται σε διάλεξη του νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εργασία. Αλλού γράφει ότι η Ντόρια Βαρωσιώτου έχασε αλλά ετοιμάζει προσφυγή στο ΕΔΔΑ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Διώκεται ο Κούμας, έπονται κι άλλοι», αναφέρεται στις κατηγορίες κατά του τέως Προέδρου της ΚΟΠ για τηλεοπτικές μεταδόσεις. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη συναρπαστική ιστορία το κολυμβητή με αυτισμό Μάριου Φιλίππου που ήρθε στο προσκήνιο μετά το ολίσθημα του Φειδία. Αλλού αναφέρεται σε σημάδια προεκλογικού «εμφυλίου» με το ΔΗΚΟ να έχει δύο διαφορετικές γραμμές ως συμπολίτευση και ως αντιπολίτευση.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Έρχονται δύσκολες μέρες για την αγροτιά», γράφει ότι ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου είπε σε διάσκεψη Τύπου ότι άλλες χώρες θωράκισαν τα προϊόντα τους, όταν η Κύπρος δεν διασφάλισε ούτε το χαλλούμι. Σε άλλο θέμα γράφει ότι με πολλή καθυστέρηση καταχωρίσθηκε η ποινική υπόθεση εναντίον του Γιώργου Κούμα. Αλλού γράφει ότι τα εργασιακά βρέθηκαν εκτός προτεραιοτήτων του Προέδρου και αναφέρεται σε σιωπή για μισθούς και συλλογικές συμβάσεις.

H “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο απορρίφθηκε η ένσταση της Βαρωσιώτου γράφει ότι η απόφασή της στην υπόθεση Θανάση Νικολάου έφερε αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι Κύπριοι αγρότες σχεδιάζουν διαμαρτυρίες για τη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ. Αλλού γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (EuroCOP) αναφέρει σε επιστολή της ότι η κατάρρευση του κοινωνικού διαλόγου εντός της κυπριακής αστυνομίας πλήττει την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα
Από πού θα δείτε τα ματς Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 29Μ και Μαν. Γιουνάιτεντ-Τότεναμ - Όλες οι μεταδόσεις (07/02)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιωάννα Τούνη: Στη Σαουδική Αραβία πήγε ή... στις Κυκλάδες; Το απρόοπτο με το ρούχο της και την αστυνομία

 07.02.2026 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν

 07.02.2026 - 09:40
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

  •  07.02.2026 - 07:54
Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

  •  07.02.2026 - 07:55
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν

Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν

  •  07.02.2026 - 09:40
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

  •  07.02.2026 - 08:52
Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

  •  07.02.2026 - 10:30
Έτσι θα μοιάζει στα 90 του ο Στέφανος Μιχαήλ – Το ΑΙ μας δείχνει πως θα είναι

Έτσι θα μοιάζει στα 90 του ο Στέφανος Μιχαήλ – Το ΑΙ μας δείχνει πως θα είναι

  •  07.02.2026 - 09:47
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα