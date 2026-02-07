Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, όπου αναφέρθηκε στα προσωπικά της βιώματα, στις καταγγελίες που έχει κάνει δημόσια, αλλά και στις σχέσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Παράλληλα, με λόγο αιχμηρό και χωρίς περιστροφές, η Annie μίλησε για τις σκοτεινές πτυχές που, όπως υποστηρίζει, ήρθαν στο φως μέσα από τη δική της έρευνα, αλλά και για την απόφασή της να απομακρυνθεί από την Κύπρο.

Διέξοδος το διαδίκτυο

Στην συνέντευξή της, ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων ταυτίζεται με τις καταγγελίες της. Όπως είπε, πολλοί έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την αλήθεια πίσω από τα λεγόμενά της.

Η ίδια σημείωσε ότι εδώ και χρόνια εκφράζεται δημόσια, κυρίως μέσω διαδικτύου, το οποίο χαρακτήρισε ως τη μοναδική της διέξοδο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις την έφεραν στο επίκεντρο μεγαλύτερης δημοσιότητας, εκφράζοντας ειρωνικά «ευχαριστίες» προς την Αστυνομία για τον τρόπο που –όπως λέει– χειρίστηκε την υπόθεσή της. Τόνισε πως εμπιστεύεται τη δική της αλήθεια, όχι όμως τους θεσμούς και τα κυπριακά δικαστήρια.

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι καταζητείται, δήλωσε ότι έχει καθεστώς ασύλου λόγω των καταγγελιών της και έκανε λόγο για αντιφατικές ενέργειες των αρχών, υποστηρίζοντας πως γνώριζαν την τοποθεσία της την ώρα που ζητούσαν πληροφορίες για τον εντοπισμό της.

Η Annie Alexui ξεκαθάρισε ότι όσα φέρνει στη δημοσιότητα βασίζονται σε στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ μεγάλο μέρος του υλικού, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας. Υπογράμμισε ότι δεν δημοσιοποιεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει, παρά μόνο όσα μπορεί να επιβεβαιώσει.

Σχετικά με υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έντονα τη δημόσια σφαίρα, ανέφερε ότι μίλησε ανοιχτά επειδή γνώριζε συγκεκριμένα πρόσωπα, ημερομηνίες και περιστατικά, θεωρώντας πως είχε πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Αναφορικά με την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και την υπόθεση του κατ’ ισχυρισμόν βιασμού, σημείωσε ότι «εγώ έβγαινα και τον αποκαλούσα βιαστή, επειδή ήξερα ονομαστικά τις κοπέλες, τις ημερομηνίες και τα περιστατικά».

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε πάει στην Αστυνομία και τους παρακαλούσε να δουν τα βίντεο με τον βιασμό της.

«Τους είχα πει ότι αν λέω ψέματα να με συλλάβετε, και αυτοί με έδιωξαν. Όλα αυτά έγιναν στην Πάφο. Τα ήξεραν και με περίμεναν», πρόσθεσε.

Επαφές και πληροφορίες από τις φυλακές

Η ίδια παραδέχθηκε ότι λαμβάνει πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει σχέση με τον υπόκοσμο. Όπως είπε, ήρθε σε επαφή με τέτοιους κύκλους στο πλαίσιο έρευνας, καταγράφοντας συνομιλίες και γεγονότα.

Σε ερώτηση για το πού αποσκοπεί όλη αυτή η πορεία, απάντησε με μια ακραία τοποθέτηση, συνδέοντας τις εξελίξεις με την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξη Μαυρομιχάλη και υποστηρίζοντας ότι αν υπάρξει επανεξέταση και απόδοση ευθυνών, τότε ίσως σταματήσει τη δημόσια δράση της.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Κύπρο, ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει πως μπορεί να έχει δίκαιη δίκη.

Οικογένεια και προσωπικές σχέσεις

Η Annie Alexui μίλησε και για προσωπικά της βιώματα, αναφέροντας ότι έχει φτάσει κοντά στον θάνατο και έχει υποστεί τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση. Υποστήριξε επίσης ότι άτομα του υποκόσμου προσπάθησαν να την προσεγγίσουν στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι κάθε πληροφορία που λαμβάνει τη διαβιβάζει στις ρωσικές αρχές.

Τόνισε ότι έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με την Αστυνομία Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε επαφή θα γίνει μόνο υπό συγκεκριμένους όρους και παρουσία δικών της ανθρώπων.

Αναφερόμενη στην οικογένειά της, περιέγραψε ένα περιβάλλον όπου –όπως είπε– οι προσωπικές της σχέσεις διαλύονταν συστηματικά. Δήλωσε πως δεν διατηρεί καμία επαφή με συγγενικά της πρόσωπα και ότι κάθε ένδειξη συναισθήματος στρεφόταν τελικά εναντίον της.

Σχέση με Αλέξη Μαυρομιχάλη

Για τον Αλέξη Μαυρομιχάλη, ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους ήταν φιλική και βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Τον χαρακτήρισε ως άνθρωπο που τη στήριξε και δεν αμφισβήτησε ποτέ τα όσα του είχε δείξει και εξηγήσει. Υποστήριξε μάλιστα ότι λίγο πριν τον θάνατό του, είχε έρθει σε σύγκρουση με την οικογένειά της.

Επιπλέον η Annie Alexui μίλησε για μεταμέλεια, όχι όμως για τις καταγγελίες της.

Όπως είπε, το μοναδικό της λάθος ήταν η αφέλεια και το ότι ζήτησε βοήθεια από τις αρχές, δηλώνοντας πλέον απογοητευμένη και αποστασιοποιημένη από κάθε θεσμική διαδικασία.

Δείτε την συνέντευξη:

Σάλος με τα νέα βίντεο

Την ίδια στιγμή, σάλο και έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα νέο βίντεο της Annie Alexui καθώς η ίδια εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας της Κύπρου ενώ σχολίασε και τη στάση ορισμένων γυναικών αναφορικά με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Στο «πλευρό» της η Αδριάνα Νικολάου: «Πες τα όλα»

Σημειώνεται ότι η μητέρα του Θανάση Νικολάου, Αδριάνα, με δημόσια τοποθέτησή της, εξέφρασε τη στήριξή της προς την Annie Alexui, ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει να μιλά δημόσια και να προχωρεί σε αποκαλύψεις, τονίζοντας ότι η αποκάλυψη της αλήθειας και η πάταξη της διαφθοράς αποτελούν, όπως αναφέρει, αναγκαία προϋπόθεση για την κάθαρση της κοινωνίας.