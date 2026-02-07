Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘεσσαλονίκη: Σοβαρά επεισόδια έξω από πανεπιστήμιο, δεκάδες προσαγωγές – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρά επεισόδια έξω από πανεπιστήμιο, δεκάδες προσαγωγές – Δείτε βίντεο

 07.02.2026 - 08:46
Θεσσαλονίκη: Σοβαρά επεισόδια έξω από πανεπιστήμιο, δεκάδες προσαγωγές – Δείτε βίντεο

Επεισόδια ξέσπασαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestiva.gr κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα ταραξιών που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση των μπαχαλάκηδων κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές από τις αυτοσχέδιες βόμβες των κουκουλοφόρων. Τρία υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στην αρχή των επεισοδίων οι νεαροί ταραξίες πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

Να σημειωθεί ότι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής υπήρχε σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν στο πάρτυ που διεξαγόταν στην Πολυτεχνική Σχολή.

Μετά τη λήξη των επεισοδίων αστυνομικοί προχώρησαν δεκάδες προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα
Από πού θα δείτε τα ματς Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 29Μ και Μαν. Γιουνάιτεντ-Τότεναμ - Όλες οι μεταδόσεις (07/02)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η βασική ερώτηση που κάνουν οι γιατροί για να διαπιστώσουν αν έχεις εθισμό στη ζάχαρη και πώς να τον καταπολεμήσεις

 07.02.2026 - 08:41
Επόμενο άρθρο

Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

 07.02.2026 - 08:52
Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση της εγκληματικότητας και οι συνεχείς υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών και δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, η δημόσια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

  •  07.02.2026 - 07:54
Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

  •  07.02.2026 - 07:55
Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

  •  07.02.2026 - 08:17
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

  •  07.02.2026 - 07:50
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

  •  07.02.2026 - 08:52
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα

  •  07.02.2026 - 07:31
Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – 40 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα - Βρήκαν κλοπιμαία και αδασμολόγητα τσιγάρα

Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – 40 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα - Βρήκαν κλοπιμαία και αδασμολόγητα τσιγάρα

  •  07.02.2026 - 07:37
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα