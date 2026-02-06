Σε διαθεσιμότητα ο σμήναρχος, του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, πώς τα ομολόγησε όλα

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεση εφαρμογή του νόμου για την Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που ψηφίστηκε πρώτος από τα νομοσχέδια για το 2026, καθώς στο Άρθρο 102 προβλέπεται ρητά ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μπορεί να θέσει σε διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων, μόνιμο αξιωματικό ή υπαξιωματικό, όταν εναντίον του ασκείται δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα ή κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπεται σε μια σειρά από συγκεκριμένα άρθρα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Το Άρθρο 102 του νέου νόμου απαντά άμεσα στην περίπτωση του 54χρονου Σμήναρχου - κατασκόπου, αφού του ασκήθηκε από το ΓΕΕΘΑ δίωξη για κακούργημα με βάση το άρθρο 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Ν. 2287/1995) και το οποίο αφορά τη «Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών». Κατόπιν αυτών, ο Σμήναρχος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης μέχρι και 20 έτη, αλλά και μερικές αποδοχές όσο θα τελεί σε διαθεσιμότητα.



Για τουλάχιστον 18 μήνες, ο 54χρονος διοικητής της 128 Σμηναρχίας στο Καβούρι είχε αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με την Κίνα, διοχετεύοντας στο Πεκίνο ζωτικής και εθνικής σημασίας πληροφορίες· γεγονός που αποδεικνύει ότι ο «γίγαντας» της Ασίας έχει καταφέρει να διεισδύσει στην Ευρώπη.



Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για έναν ευφυέστατο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε ανοίξει με τις ενέργειές του την κερκόπορτα ευαίσθητων πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και των αρμόδιων υπηρεσιών έχει μπει ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα.

Αναλυτικά, το Άρθρο 102:

Διαθεσιμότητα



1. Σε διαθεσιμότητα τίθενται οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί, με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, όταν:



α) Ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση και για τα αδικήματα του δέκατου ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α ́ 95) περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 46 έως και 48, 51, 70, 83, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102 έως και 108, 112, 114 έως και 117, 121, 123, 124, 126, 128, 130 έως και 138, 140 και 142 έως και 147, 149 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α ́ 20). Σε αυτή την περίπτωση δεν προσέρχονται στην υπηρεσία για παροχή εργασίας από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης διαθεσιμότητας, η οποία δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες.



β) Κρατούνται σε εκτέλεση εντάλματος ή βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης, από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης έως τη λήξη της.



γ) Επανέρχονται από αιχμαλωσία, από την ημέρα παρουσίασής τους σε ελληνική στρατιωτική αρχή μέχρι την

ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πειθαρχικής τους ευθύνης για κάθε θέμα που συνδέεται με την αιχμαλωσία.



2. Όσοι τίθενται σε διαθεσιμότητα:



α) Δεν εκτελούν οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία,



β) ενημερώνουν τον Αρχηγό του οικείου ΓΕ σχετικά με τον τόπο διαμονής τους,



γ) υπάγονται διοικητικά στον ανώτατο διοικητή της φρουράς του τόπου διαμονής τους.



3. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με:



α) ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) για τις περ. α) και γ) της παρ. 1 και



β) ογδόντα τοις εκατό (80%) για την περ. β) της παρ. 1.

Πώς «έσπασε» στα στελέχη της ΕΥΠ και ομολόγησε τα πάντα

​Ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος δεν ήταν ιπτάμενος αλλά είχε εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες - Ηλεκτρονικά (Τ/Η), αποτελούσε έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα σε αυτό που πλέον κερδίζει τους πολέμους: την πληροφορία.

Γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια το τηλεπικοινωνιακό φάσμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επικοινωνίες, οι συχνότητες και τα ραντάρ.

Ο πόλεμος πλέον διεξάγεται σε πέντε διαστάσεις: στη στεριά, στον αέρα, στη θάλασσα, στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των πεδίων δεν είναι άλλη από την πληροφορία. Αυτή δίνει το πλεονέκτημα, αυτή έδινε ο 54χρονος στους Κινέζους.

Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες όπως η CIA, έβαλε στο στόχαστρο τον 54χρονο τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, προσπαθώντας αρχικά να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ο αξιωματικός είναι κατάσκοπος των Κινέζων και, κατ' επέκταση, να διαπιστώσει τι είναι αυτό που προωθεί στο Πεκίνο.

​Το πρώτο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε αρκετά γρήγορα και στη συνέχεια τα στελέχη των Υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι ο σμήναρχος φωτογράφιζε έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία έστελνε στην Κίνα μέσω κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι χειριστές του.

Όταν χθες το πρωί έγινε η επιχείρηση στη Σμηναρχία όπου ήταν διοικητής και συνελήφθη ο 54χρονος, κατασχέθηκαν αμέσως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και USB, τα οποία θα σταλούν για ανάλυση στα εργαστήρια. Ταυτόχρονα, έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε ένα laptop, ενώ έχει βρεθεί και η ειδική συσκευή που χρησιμοποιούσε.

Κατά την εξέτασή του, ο σμήναρχος, μετά από πολλές αντιφάσεις, τελικά «έσπασε» σε δύο στελέχη της ΕΥΠ, στα οποία αποκάλυψε τα πάντα, δίνοντας λεπτομέρειες για τον χειριστή του (τον σύνδεσμό του) ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα. Άρα, πλέον οι ελληνικές υπηρεσίες γνωρίζουν ποιος ήταν ο παραλήπτης των ευαίσθητων πληροφοριών.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ. Σημασία έχει πλέον να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν άτομα που τον βοηθούσαν στη δράση του. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου ατόμου, αν και όπως λένε οι αρμόδιοι, «η έρευνα τώρα ξεκίνησε».

