Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

Σε συνέχεια των πρόσφατων συλλήψεων αριθμού προσώπων ως ύποπτα για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων και συμμετοχή τους σε εγκληματικές οργανώσεις, το ΤΑΕ λάρνακας μετά από εξετάσεις έρευνες αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων εξασφάλισε μαρτυρία εναντίον 48 χρόνου προσώπου που βρίσκεται σήμερα υπόδικο στις κεντρικές φυλακές το οποίο συνελήφθηκε για τα πιο κάτω αδικήματα:

1.Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, Κεφ. 154, Άρθρο 371,

2. Συνωμοσία προς διάπραξη Πλημμελήματος, Κεφ. 154, Άρθρο 372,

3. Παράνομη Κατοχής και Μεταφοράς Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β’, Νόμος 113 (Ι)/2004, Άρθρο 4 (1), 51 (1), Κεφ. 154, Άρθρο 20, 21,

4. Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) Ν. 235/1990, Κεφ. 154, Άρθρο 20, 21,

5. Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, κλπ. Κεφ.154 Άρθρα 251, 20,21,

6. Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό Κεφ.154 Άρθρα 250, 20,21,

7. Πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης Κεφ.154 Άρθρα 228 (α)(β), 20,21,

8. Βαριά σωματική βλάβη Κεφ.154 Άρθρα 231, 20,21,

9. Παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, Κεφ. 154, Άρθρα 369, 20,21,

10. Επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, Κεφ.154, Άρθρα 243(1), 20,21,

11. Κοινή επίθεση, Κεφ.154, Άρθρα 242, 20,21,

12. Μαχαιροφορία, Κεφ.154, Άρθρα 82, 20,21,

13. Κατοχή επιθετικού όπλου, Κεφ. 159, Άρθρο 3, Κεφ. 154, Άρθρα 20, 21 και

14. Οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, Κεφ.154, Άρθρα 80, 20,21 τα οποία διαπράχθηκαν κατά το 2025 στην Επαρχία Λάρνακας.

Πέραν του πιο πάνω προσώπου για τα ίδια αδικήματα συνελήφθηκε ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 27 ετών επίσης αραβικής καταγωγής ενώ για την υπόθεση καταζητείται και τρίτο πρόσωπο αραβικής καταγωγής το οποίο εμπλέκεται και καταζητείται και για τα γεγονότα που έγιναν την 17/01/2026 στην Λεοφωρο Γριβα διγενή στη Λάρνακα.

Το ΤΑΕ λάρνακας προχώρησε σήμερα επίσης σε έρευνα υποστατικού το οποίο συνδέεται με τον 48 χρόνο συλληφθέντα όπου έγιναν εξετάσεις και παραλήφθηκαν αριθμός τεκμηρίων για αξιολόγηση

Αύριο αναμένεται οι δύο συλληφθέντες να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου για για αίτημα έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ λάρνακας εξετάζει.