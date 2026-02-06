Ηλικιωμένος με άνοια στον Βόλο οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό για να πάει σε εκκλησία να ανάψει κερί

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να οδηγεί ανάποδα και χωρίς δίπλωμα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον δικηγόρο του 72χρονου στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης.

Εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε χωριό της περιοχής της Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του, με σκοπό να πάει σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια. Ωστόσο, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο, οδηγώντας αντίθετα, είπε ο δικηγόρος του σύμφωνα με το gegonota.news.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από έφεση που είχε ασκήσει ο κατηγορούμενος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, μειώνοντας την ποινή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα