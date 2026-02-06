Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος με άνοια στον Βόλο οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό για να πάει σε εκκλησία να ανάψει κερί

 06.02.2026 - 17:29
Ηλικιωμένος με άνοια στον Βόλο οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό για να πάει σε εκκλησία να ανάψει κερί

Η άνοια και η κατάθλιψη που αντιμετωπίζει, οδήγησαν έναν 72χρονο να πάρει τη μοτοσικλέτα του γιου του και να οδηγεί αντίθετα στην εθνική οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη για να πάει να ανάψει ένα κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να οδηγεί ανάποδα και χωρίς δίπλωμα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον δικηγόρο του 72χρονου στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης.

Εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε χωριό της περιοχής της Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του, με σκοπό να πάει σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια. Ωστόσο, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο, οδηγώντας αντίθετα, είπε ο δικηγόρος του σύμφωνα με το gegonota.news.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από έφεση που είχε ασκήσει ο κατηγορούμενος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, μειώνοντας την ποινή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

