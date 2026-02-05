Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία: Καραδοκούσε στη γειτονιά για να βάλει τις βόμβες στα αυτοκίνητα η δασκάλα γιόγκα, «την άφησαν χωρίς φάρμακα από το ψυχιατρείο» λέει ο γιος της

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

«Έχω εικόνα για την κατάστασή της και ήθελα να τονίσω ότι είναι μεν αστείο μια δασκάλα γιόγκα να βάζει γκαζάκια, αλλά το πρόβλημα είναι συστημικό. Η μητέρα μου είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της δοθεί αγωγή και να γίνει επαρκής θεραπεία. Συνήθως έτσι γίνεται στα άτομα μα βαριά ψυχιατρικά νοσήματα. Του βάζουν σε ιδρύματα, τους αφήνουν μέσα λίγους μήνες χωρίς να τους δίνεται κάποια ουσιαστική θεραπεία και το πιο σημαντικό χωρίς καμία μέριμνα για τη συνέχεια της φροντίδας. Κι αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν σε καταστάσεις φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού», δήλωσε αρχικά ο γιος της μιλώντας στο MEGA.

«Ήταν άστεγη τα τελευταία δέκα χρόνια»

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η μητέρα του δεν ήταν δασκάλα γιόγκα τα τελευταία δέκα χρόνια, ήταν άστεγη. Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι είχε ελάχιστη επικοινωνία με την μητέρα του, ενώ όπως είπε η διαταραχή της εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ενώ έμπαινε στα ψυχιατρεία, την άφησαν έξω.

Αναφορικά με την επίθεση που είχε κάνει σε ψυχιατρικό κατάστημα στο ιατρικό προσωπικό, ο γιος της τόνισε: «Μετά από έναν μήνα την άφησαν να φύγει, παρά το συγκεκριμένο περιστατικό. Κι έτσι προχώρησε σε άλλες παραβατικές συμπεριφορές, όχι επειδή το επέλεξε, αλλά επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σύστημα που την έχει απορρίψει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θέλει βοήθεια και τώρα δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε τώρα η σωστή βοήθεια μέσα στην ψυχιατρική πτέρυγα του Κορυδαλλού. Εκεί τους δίνουν μόνο φάρμακα για να είναι σε καταστολή και δεν υπάρχει ψυχοθεραπεία».

Αρνείται τις κατηγορίες

Από την πλευρά της η δικηγόρος της 56χρονης είπε στο MEGA: «Επιβεβαιώνω όσα είπε κι ο γιος της... Το πρόβλημα εδώ είναι πώς αντιμετωπίζονται οι ψυχικά ασθενείς από το κράτος, ώστε να μην γίνονται επικίνδυνοι για την κοινωνία. Μέχρι να διενεργηθεί η ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη είναι στο ψυχιατρικό κατάστημα Κορυδαλλού. Είναι σε άσχημη κατάσταση, αρνείται τις κατηγορίες που τις αποδίδουν.

«Καραδοκούσε στη γειτονιά»

Συγγενής θύματος αναφέρθηκε στην πρώτη επίθεση της δασκάλας γιόγκα στις 17 Ιανουαρίου, όταν έβαλε εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της ίδια της της θείας,

«Καραδοκούσε στη γειτονιά κι όταν πάρκαρε η θεία της έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό κι έφυγε τρέχοντας. Όμως έγινε αντιληπτή από έναν γείτονα που ενημέρωσε τις Αρχές», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Εκείνο το βράδυ με πήραν τηλέφωνο τα παιδιά μου και μου είπαν ότι καίγεται το αυτοκίνητο της γιαγιάς. Επειδή το οδηγούσε ο μικρός εγγονός της, κατά λάθος, δεν είχε μπει χειρόφρενο και έτσι το αμάξι κύλησε έξω από το γκαράζ με αποτέλεσμα να καεί μόνο το μισό. Από πάνω ακριβώς ήταν το σπίτι».

Σχετικά με το αν είχε κι άλλα επεισόδια στο παρελθόν, ο ίδιος ανέφερε: «Απ' όσο ξέρω πήγε σε πολλούς συγγενείς, ζητούσε χρήματα και απειλούσε. Είχε κλειστει δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο υπήρχε ιατρική φροντίδα, απο εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι είχε συμβεί».

Με πλούσιο βιογραφικό στις... εκρήξεις

Υπενθυμίζεται ότι ροπή... στις εκρήξεις και στους εμπρησμούς έχει η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στην Αττική καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 56χρονη συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Ερυθραία για «έκρηξη», «εμπρησμό» και για «διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς». Και αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά. Έναν μήνα μετά συνελήφθη και πάλι, αυτή τη φορά στη Μεταμόρφωση, για «έκρηξη» και «εμπρησμό».

Η τρίτη και «φαρμακερή» σύλληψη έγινε πριν μερικές ημέρες, στις 31 Ιανουαρίου 2026, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν αναζητήσεις, την εντόπισαν να κινείται πεζή στη Νέα Ερυθραία. Την κάλεσαν για την διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, ωστόσο η γυναίκα αρνήθηκε να επιδείξει έγγραφα ταυτοποίησης και προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και τη συνέλαβαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 56χρονη φέρεται να τοποθέτησε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της που κατοικούσαν σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές αλλά και τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις, όπως προέκυψε, συνδέονται με την άρνηση των οικείων της να της παράσχουν χρηματική βοήθεια, γεγονός που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, την οδήγησε σε κλιμάκωση των βίαιων ενεργειών.

Η έκρηξη στη Νέα Ερυθραία

Η πιο σοβαρή εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Ερυθραία. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο ενός άνδρα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς για νοσηλεία. Στη γειτονιά επικράτησε πανικός, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί.

Η έκρηξη στη Μεταμόρφωση

Επιπλέον η κατηγορούμενη εμπλέκεται και στον εμπρησμό ενός αυτοκινήτου στη Μεταμόρφωση. Το περιστατικό συνέβη στις 17 Ιανουαρίου 2026 στις 1.20 τα ξημερώματα.

Το αυτοκίνητο στόχος ήταν σταθμευμένο σε ισόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Από τη φωτιά κάηκε σχεδόν ολοσχερώς το όχημα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στην πολυκατοικία, οι οποίες ωστόσο περιορίστηκαν χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η επίθεση στην Κηφισιά

Παράλληλα η 56χρονη βρίσκεται πίσω και από τον εμπρησμό ενός αυτοκινήτου φίλης της στην Κηφισιά. Συνεπεία της φωτιάς κάηκε σχεδόν ολοσχερώς το όχημα, ενώ η φωτιά περιορίστηκε και αποφεύχθηκε τυχόν επέκταση της χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η αστυνομία, αξιοποιώντας καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό, κατάφερε να ταυτοποιήσει τη δράστιδα και να προχωρήσει στη σύλληψή της. Η 56χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για την υπόθεση του αυτοκινήτου του πατέρα της, ενώ η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Η γυναίκα, η οποία ήταν γνωστή για την ενασχόλησή της με τη γιόγκα και είχε μαθητές, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.

Πηγή: protothema.gr