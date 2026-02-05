Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Οι δράσεις που ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Διακυβέρνησης για το 2026, θέτουν ξεκάθαρα την Κύπρο σε μια νέα πορεία ανάπτυξης τόσο σε διεθνείς σχέσεις, όσο και οικονομία αλλά και κοινωνία.

Αν μη τι άλλο, μετά από τόσα χρόνια που ακούμε για φυσικό αέριο και δεν το βλέπουμε, με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών θα εξάγουμε εντός 2026 κυπριακό φυσικό αέριο στην ΕΕ.

Ποιος όμως θα πίστευε ότι η μικρή Κύπρος που λέγαμε πάντα ότι «είναι πίσω από τον κόσμο» θα αποκτούσε AI Factory και εθνικό υπερυπολογιστή…

Και όσον αφορά τον απλό κόσμο, δεν τον ξέχασε αφού ανακοίνωσε πολιτικές για προσιτό ενοίκιο, νέο επίδομα για μητέρες και αλλαγές σε επιδόματα για στήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Πλέον αναμένουμε όλες αυτές τις εξαγγελίες να πραγματοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων και φυσικά περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνουμε απλά μερικά από όσα αποφάσισε ο Πρόεδρος να αποκαλύψει απόψε και δεν τα γνωρίζαμε:

Μελέτες για νέα μόνιμα έργα αφαλάτωσης

Κατάθεση νομοσχεδίου για μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού

Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για ΜμΕ & startups.

Δημιουργία σύγχρονου δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εισαγωγή 100+ νέων ψηφιακών υπηρεσιών το 2026

Λειτουργία του πρώτου Κυπριακού AI Factory.

Δημιουργία εθνικού υπερυπολογιστή σε συνεργασία με αμερικανική εταιρεία

Σχέδιο δράσης για επαλήθευση ηλικίας παιδιών στο διαδίκτυο

Επέκταση Τεχνικού Γυμνασίου σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο

Δημιουργία 60 νέων προαιρετικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων

Πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν προγεύματος στα Νηπιαγωγεία (Λάρνακα & Αμμόχωστος)

Εισαγωγή Κοινωνικού Λειτουργού στα σχολεία (πιλοτικά από φέτος)

Έναρξη διαδικασίας ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς

Ίδρυση Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων

Κατασκευή 258 νέων προσιτών κατοικιών από ΚΟΑΓ και 500 κατοικίες σε κρατική γη σε συνεργασία με ιδιωτικό τομέα

Σχέδιο “Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα” (€4 εκ.).