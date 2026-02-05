Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

THEMAONLINE NEWSROOM  05.02.2026 - 20:55
Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Δεν τις λες και λίγες 55 και πλέον δράσεις σε μία και μόνο χρονιά. Και μάλιστα, ακούσαμε έργα και προτάσεις που δεν είχαν ξαναειπωθεί. Αυτό σημαίνει πραγματική αλλαγή και πρόοδος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πρόοδος έρχεται μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις - Μαζί, συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Κύπρο μας»

Οι δράσεις που ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Διακυβέρνησης για το 2026, θέτουν ξεκάθαρα την Κύπρο σε μια νέα πορεία ανάπτυξης τόσο σε διεθνείς σχέσεις, όσο και οικονομία αλλά και κοινωνία.

Αν μη τι άλλο, μετά από τόσα χρόνια που ακούμε για φυσικό αέριο και δεν το βλέπουμε, με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών θα εξάγουμε εντός 2026 κυπριακό φυσικό αέριο στην ΕΕ.

Ποιος όμως θα πίστευε ότι η μικρή Κύπρος που λέγαμε πάντα ότι «είναι πίσω από τον κόσμο» θα αποκτούσε AI Factory και εθνικό υπερυπολογιστή…

Και όσον αφορά τον απλό κόσμο, δεν τον ξέχασε αφού ανακοίνωσε πολιτικές για προσιτό ενοίκιο, νέο επίδομα για μητέρες και αλλαγές σε επιδόματα για στήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Πλέον αναμένουμε όλες αυτές τις εξαγγελίες να πραγματοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων και φυσικά περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνουμε απλά μερικά από όσα αποφάσισε ο Πρόεδρος να αποκαλύψει απόψε και δεν τα γνωρίζαμε:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Μελέτες για νέα μόνιμα έργα αφαλάτωσης

Κατάθεση νομοσχεδίου για μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού

Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για ΜμΕ & startups.

Δημιουργία σύγχρονου δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εισαγωγή 100+ νέων ψηφιακών υπηρεσιών το 2026

Λειτουργία του πρώτου Κυπριακού AI Factory.

Δημιουργία εθνικού υπερυπολογιστή σε συνεργασία με αμερικανική εταιρεία

Σχέδιο δράσης για επαλήθευση ηλικίας παιδιών στο διαδίκτυο

Επέκταση Τεχνικού Γυμνασίου σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο

Δημιουργία 60 νέων προαιρετικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων

Πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν προγεύματος στα Νηπιαγωγεία (Λάρνακα & Αμμόχωστος)

Εισαγωγή Κοινωνικού Λειτουργού στα σχολεία (πιλοτικά από φέτος)

Έναρξη διαδικασίας ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς

Ίδρυση Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων

Κατασκευή 258 νέων προσιτών κατοικιών από ΚΟΑΓ και 500 κατοικίες σε κρατική γη σε συνεργασία με ιδιωτικό τομέα

Σχέδιο “Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα” (€4 εκ.).

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει η Annie Alexoui στην πρώτη της συνέντευξη – «Δεν ήταν δική μου δουλειά να κάνω τον ντεντέκτιβ με τον υπόκοσμο» - Δείτε το trailer
Νέο βίντεο από τον Φειδία Παναγιώτου: «Μεινίσκω σε έπαυλη και περιπαίζω σας - Παίρνω δεκάδες μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν»
VIDEO: Παλιό νυχτερινό κέντρο το κτίριο που φλέγεται στη Λεμεσό - Κατέρρευσε μέρος της οροφής
VIDEO: «Το παιδί μου πεθαίνει…είναι εδώ και ένα μήνα στο Μακάριο και δεν ξέρουν τι έχει» - Η δραματική έκκληση πατέρα
Ιδού τα 25 δώρα που έλαβε η Αννίτα ως Πρόεδρος της Βουλής - Μέχρι 600 ευρώ το ακριβότερο
Το AI μας έδειξε πως θα είναι στα 90 του ο Φειδίας Παναγιώτου – Αντέχεις;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από την Annie στον Καϊάφα

 05.02.2026 - 20:17
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού - Στο σημείο και ασθενοφόρο - Οι πρώτες πληροφορίες

 05.02.2026 - 21:02
Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Περισσότερες από πενήντα πέντε πολιτικές δράσεις, με σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, περιλαμβάνει ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το 2026, τον οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

  •  05.02.2026 - 20:06
Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

  •  05.02.2026 - 20:55
Αύξηση προστίμων για παράνομους σκυβαλότοπους - Βουλευτές μιλούν για έλεγχο από τον υπόκοσμο

Αύξηση προστίμων για παράνομους σκυβαλότοπους - Βουλευτές μιλούν για έλεγχο από τον υπόκοσμο

  •  05.02.2026 - 18:59
Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού - Στο σημείο και ασθενοφόρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού - Στο σημείο και ασθενοφόρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  05.02.2026 - 21:02
Από την Annie στον Καϊάφα

Από την Annie στον Καϊάφα

  •  05.02.2026 - 20:17
Την «πάτησε» 79χρονος - Έδωσε τον κωδικό για τον τραπεζικό του λογαριασμό και του άρπαξαν μεγάλο ποσό - Συμβουλές από την Αστυνομία

Την «πάτησε» 79χρονος - Έδωσε τον κωδικό για τον τραπεζικό του λογαριασμό και του άρπαξαν μεγάλο ποσό - Συμβουλές από την Αστυνομία

  •  05.02.2026 - 16:25
Θέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή

Θέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή

  •  05.02.2026 - 20:20
Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία: Καραδοκούσε στη γειτονιά για να βάλει τις βόμβες στα αυτοκίνητα η δασκάλα γιόγκα, «την άφησαν χωρίς φάρμακα από το ψυχιατρείο» λέει ο γιος της

Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία: Καραδοκούσε στη γειτονιά για να βάλει τις βόμβες στα αυτοκίνητα η δασκάλα γιόγκα, «την άφησαν χωρίς φάρμακα από το ψυχιατρείο» λέει ο γιος της

  •  05.02.2026 - 19:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα