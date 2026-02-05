Πρόεδρος ΡΙΚ στην Επ. Εσωτερικών: Κανείς δεν γνωρίζει τι λεφτά και επενδύσεις έχει το Ταμείο Συντάξεων

Ανέφερε ότι το ΔΣ εργάστηκε πολλές νύκτες για να καταρτίσει κανόνες για το Ταμείο Ευημερίας και «άπειρες ώρες» για να γίνουν λογαριασμοί για το Ταμείο Συντάξεων.

Η Επιτροπή συνέχισε την Πέμπτη τη συζήτηση του θέματος «Ο ρόλος και η αποστολή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ενημέρωση, την προαγωγή του πολιτισμού και την ψυχαγωγία των πολιτών, η διαδικασία αναδιάρθρωσής του και η ανάγκη για διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του ΡΙΚ Σταύρος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του και με νέα απόφαση του, που λήφθηκε χθες, μονιμοποιεί τον Διευθυντή Προγραμμάτων Έλμο Νεοκλέους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άριστος Δαμιανού ζήτησε να ενημερωθεί αν θα συνεχίσουν με την πειθαρχική κατά του κ. Νεοκλέους, με τον Πρόεδρο του ΡΙΚ να αναφέρεται σε διαρροές που υπάρχουν σχετικά με την πειθαρχική και πρόσθεσε ότι «αυτό δημιουργεί ακόμη ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το ΔΣ να λάβει σοβαρά υπόψη, ότι πρέπει να τελειώνουμε πολύ σύντομα».

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα γίνει νέα συνεδρία του ΔΣ την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσουν πώς προχωρούν με το θέμα «για να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα» και πρόσθεσε πως «έχουμε και νέα προβλήματα και «υπάρχουν σοβαρά θέματα που πρέπει να δουν για το θέμα της πειθαρχικής».

«Όταν υπάρχουν διαρροές και ο νομικός σύμβουλος δεν νοιώθει ότι αυτά που λέει μένουν στο Συμβούλιο αυτό δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΡΙΚ είπε ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει επιτροπή και λογαριασμοί του Ταμείου Συντάξεων, δεν γνωρίζει κανένας τι λεφτά και τι επενδύσεις έχει το Ταμείο Συντάξεων και «είναι όλα στον αέρα».

Οι τελευταίοι λογαριασμοί που έγιναν ήταν το 2020 και το νέο ΔΣ ανέλαβε το 2024, ανέφερε και πρόσθεσε ότι επί τούτου εργάστηκαν «άπειρες ώρες» με την αντιπρόεδρο του ιδρύματος για να κάνουν λογαριασμούς για το Ταμείο Συντάξεων, καθώς "δεν μας έκανε κανένας λογαριασμούς γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία".

Είπε ακόμη ότι κάποιοι λάμβαναν παράνομα λεφτά από το Ταμείο Ευημερίας και ότι αυτό είναι γεμάτο παρανομίες και πρόσθεσε το ΔΣ εργάστηκε νύκτες για να καταρτίσει κανόνες για το Ταμείο.

Ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρχαν λογαριασμοί για το ΡΙΚ και πρόσθεσε ότι ο Οικονομικός Διευθυντής του Ιδρύματος ανέφερε ότι αν δεν γίνουν λογαριασμοί του Ταμείου Συντάξεως δεν θα κάνει λογαριασμούς του ΡΙΚ.

Ο Πρόεδρος του ΡΙΚ είπε ακόμη ότι το οργανόγραμμα αναφέρει πως υπάρχουν 14 θέσεις Γραμματέων και δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο στο ΡΙΚ και πρόσθεσε ότι «το οργανόγραμμα λέει άλλα των άλλων από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στο ΡΙΚ».

«Καλούμαστε τώρα να καταγράψουμε με τον Γενικό Διευθυντή το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε την ετοιμότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί το θέμα και να παρέμβει, ενώ ζήτησε την κατάθεση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ, λέγοντας ότι αν δεν έλθει μέχρι την επόμενη Πέμπτη ο προϋπολογισμός θα βγει να το καταγγείλει και να ωθήσει το προσωπικό να απεργήσει προληπτικά.

«Αυτή η ιστορία να μην σέβεστε το κοινοβούλιο είναι απαράδεκτη. Παραβιάζετε τους νόμους της Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος είπε ότι ο ρόλος του ΓΔ σε μια πειθαρχική διαδικασία είναι «άκρως περιορισμένος και πολύ συγκεκριμένος» και πρόσθεσε ότι ο ΓΔ αποτελεί το στέλεχος του Οργανισμού που παραλαμβάνει το πόρισμα από τον ερευνώντα λειτουργό (Διευθυντή Κρατικού Αρχείου) και με έκθεση του το παραδίδει στο ΔΣ.

Ο κ. Τσώκος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αποφεύγεται οτιδήποτε δημιουργεί τριβή στον οργανισμό και όπου είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες διαδικασίες θα πρέπει αυτές να είναι «σύντομες, περιεκτικές και στα πλαίσια της νομιμότητας».

«Βρισκόμαστε στον 20ο μήνα μιας πειθαρχικής διαδικασίας», πρόσθεσε.

Επιπλέον, απαντώντας σε επικρίσεις των συντεχνιών ότι η ηγεσία του ΡΙΚ δεν κάνει τίποτα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ο κ. Τσώκος είπε ότι τόσο η Διοίκηση και η Διεύθυνση τόλμησαν να ασχοληθούν με θέματα τα οποία δεν είχε ασχοληθεί κανένας ΔΣ και έφερε ως παράδειγμα την αλλαγή του νόμου 300 που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού για περίπου 100 χρόνια.

Ανέφερε επίσης ότι κατατέθηκαν κανονισμοί για το Ταμείο Ευημερίας και βρήκαν προσκόμματα στο νόμο και διερωτήθηκαν αν υπάρχουν σήμερα εγκεκριμένοι κανονισμοί από το ΔΣ για το Ταμείο Ευημερίας κατατεθειμένοι στο Υπουργείο.

Ο ΓΔ του ΡΙΚ είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι άλλη οντότητα είναι το ΡΙΚ με το ΔΣ του και τον ΓΔ του και άλλη οντότητα το Ταμείο Συντάξεων, το Ταμείο Ευημερίας και το Ταμείο Προνοίας και πρόσθεσε ότι οι βουλευτές έδωσαν οδηγίες στο ΔΣ να σταματήσει ό,τι είχε να κάνει με το Ταμείο Ευημερίας λόγω της εν δυνάμει εξέτασης ατασθαλιών από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ανέφερε επίσης ότι οι διεκδικήσεις που έρχονται από το 2012 οφείλουμε να εξετάσουμε 100 φορές την ορθότητα των στοιχείων και για να απαντήσουμε ως διεύθυνση και Συμβούλιο γιατί από το 2012 δεν έγινε καμία διεκδίκηση και «ερχόμαστε 14 χρόνια μετά να ζητούμε δεδουλευμένα».

Ο κ. Τσώκος είπε ακόμη ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα και με το νόμο του Ταμείου Συντάξεων και ζήτησαν βοήθεια από την Πολιτεία την οποία είχαν αλλά χρειάζετο χρόνος προσθέτοντας ότι έπρεπε να πείσουν τον Γενικό Λογιστή «για την ορθότητα των θέσεων μας».

«Δεν μείναμε αμαχητί», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η λανθασμένη εικόνα για προβληματική διεύθυνση και διοίκηση είναι λάθος.

Οι συντεχνίες του ΡΙΚ, ΕΥΡΙΚ ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΥΤΥΡΙΚ ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ-ΡΙΚ κατέθεσαν στην Επιτροπή κοινό υπόμνημα με τα προβλήματα στο ΡΙΚ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι το ΥΠΕΣ δεν μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του ΔΣ του ΡΙΚ και πρόσθεσε σε ευαίσθητα θέματα είναι απαραίτητο να λαμβάνεται πάντα υπόψη η καθοδήγηση του νομικού συμβούλου του Ιδρύματος.

Ερωτηθείς από τον κ. Δαμιανού τι καθοδήγηση έδωσε το Υπουργείο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι αυτή ήταν να ολοκληρωθεί το θέμα και να ληφθεί υπόψη η καθοδήγηση του νομικού συμβούλου.

Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Χριστίνα Σαρρή είπε ότι το ΔΣ συνεδρίασε χθες βράδυ - όχι ως πειθαρχικό όργανο - και ανακάλεσε τη μη επικύρωση του διορισμού του κ. Νεοκλέους και με δεύτερη απόφαση την επικύρωση του διορισμού.

Ανέφερε ότι η συνεδρία έγινε διαδικτυακά και την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσουν ως πειθαρχικό όργανο για να δουν την πειθαρχική διαδικασία.

Αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία, η κ. Σαρρή είπε ότι αρχικά το ΔΣ ήθελε να εξεταστούν τα ευρήματα του ερευνώντα λειτουργού αλλά «η σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση της διαδικασίας είναι πολύ ανησυχητική, καθώς «στερούμε το δικαίωμα στην εργασία» του μόνιμου πλέον εργαζομένου.

«Το συντομότερο δυνατό πρέπει να πάρουμε απόφαση», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της συντεχνίας ΕΥΡΙΚ ΟΗΟ-ΣΕΚ είπε ότι το θέμα της πειθαρχικής είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής έχουμε ένα διχασμένο ΔΣ.

Ανέφερε ότι «οι εργαζόμενοι εντοπίζουν αδυναμία της Γενικής Διεύθυνσης να αντιμετωπίσει και να τοποθετηθεί σε όλα τα εργασιακά θέματα» και πρόσθεσε ότι το ΔΣ κάποτε ανταποκρίθηκε σε πιέσεις μας για να λύσουμε κάποια θέματα.

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι πρόσφατα οι τρεις συντεχνίες απέστειλαν επιστολή στο ΔΣ με 12 ανοικτά θέματα που «είναι λόγος για απεργία» και δεν έχουμε λάβει απάντηση και πρόσθεσε πως η προτεραιότητα τους είναι τα συνταξιοδοτικά οφελήματα.

Εκπρόσωπος της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ ΡΙΚ κατήγγειλε ότι είναι «κατάντια υπηρεσιακός να εκφοβίζει μέλος του ΔΣ για να αλλάξει την απόφαση του σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρία» και κάλεσε το ΔΣ να απαντήσει τι θα πράξει σε σχέση με την καταγγελία που έγινε επίσημα και είναι ενώπιον του.

Αναφορικά με διαρροές, είπε ότι όταν γίνεται συνεδρία του ΔΣ και μετά τα όσα λέχθηκαν μεταφέρονται σε δημοσιογράφο τότε αυτά είναι διαρροές και όχι διαφάνεια.

Σε σχέση με τα εργασιακά, είπε μεταξύ άλλων ότι αναμένουν για πολλούς μήνες κάποιες απαντήσεις σε σειρά αιτημάτων που έθεσαν και «δεν μας απαντούν ποτέ».

Η εκπρόσωπος της συντεχνίας ΣΥΤΥΡΙΚ ΟΗΟ-ΣΕΚ είπε ότι αν υπήρχε προσωπικό κόστος του ΔΣ σε λανθασμένες αποφάσεις τότε θα ήταν «πιο σωστές και σοφές» οι αποφάσεις του Συμβουλίου.

Ανέφερε επίσης ότι αναλώθηκαν δύο χρόνια από εργαζόμενους, συντεχνίες και ΔΣ «για μια υπόθεση που υπήρχε από την αρχή σκοπιμότητα και το γνωρίζαμε όλοι».

Εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας ανέφερε ότι δεν ζητήθηκε παρέμβαση από το Τμήμα.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το ΡΙΚ έχει την αποστολή να προσφέρει αντικειμενική ενημέρωση, ποιοτική ψυχαγωγία και πολιτιστικό περιεχόμενο και πρόσθεσε ότι «η κατάσταση που επικρατεί στο ΡΙΚ, τα δημοσιεύματα που βλέπουμε όλοι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά για το αν υπάρχει χρηστή διοίκηση, διαφάνεια και λογοδοσία».

Ανέφερε ότι σήμερα το ΡΙΚ έπρεπε να δώσει απαντήσεις καθαρές και πρόσθεσε πως το ζήτημα είναι πώς διοικείται η δημόσια ραδιοτηλεόραση, πώς λαμβάνονται αποφάσεις, πώς λειτουργούν οι πειθαρχικές διαδικασίες και αν υπάρχει πραγματική λογοδοσία.

«Η υπόθεση του κ. Νεοκλέους ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα για καθυστερήσεις 20 μηνών σε πειθαρχική διαδικασία, για ρόλους που φαίνεται να συγχέονται, για έλλειψη διαφάνειας και για τεράστιο κόστος, που τελικά επιβαρύνει το φορολογούμενο πολίτη», πρόσθεσε.

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι δεν άκουσαν τεκμηριωμένες θέσεις, αλλά «ακούσαμε για ακόμη μια φορά γενικόλογες τοποθετήσεις και πόσο καλά κάνει τη δουλειά της η Διεύθυνση και το ΔΣ του ΡΙΚ».

«Σήμερα όλες ανεξαίρετα οι συντεχνίες κατάγγειλαν το ΔΣ και τη Διεύθυνση για ανεπάρκεια ανταπόκρισης στα αιτήματα που υποβάλλει το προσωπικό, ανεπάρκεια στην επίλυση προβλήματα τα οποία χρονίζουν», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ