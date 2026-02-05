Αστυνομικό ελικόπτερο συνετρίβη στην Αριζόνα στη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες: Δείτε τη στιγμή της πτώσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Φλάγκσταφ, το ελικόπτερο είχε διατεθεί από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα προκειμένου να υποστηρίξει επιχείρηση της τοπικής αστυνομίας, καθώς οι αστυνομικοί είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με έναν ένοπλο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε περιοχή του Φλάγκσταφ και από το δυστύχημα σκοτώθηκαν ο πιλότος και ένας διασώστης–αστυνομικός που επέβαιναν σε αυτό. Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, οι δύο ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, ενώ οι ταυτότητές τους δεν πρόκειται να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα.

Δείτε τη στιγμή της πτώσης

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.



Λίγο πριν από το δυστύχημα, αστυνομικοί είχαν «εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με ενεργό ένοπλο ύποπτο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο ύποπτος τραυματίστηκε από πυρά, ωστόσο τα τραύματά του χαρακτηρίστηκαν μη θανατηφόρα και μεταφέρθηκε υπό κράτηση. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί από το περιστατικό.



Η αστυνομία του Φλάγκσταφ ανακοίνωσε ότι διερευνά τη συντριβή σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα