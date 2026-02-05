Μεντβέντεφ: Έκανε ανάρτηση με σκοτεινό μήνυμα από το Game of Thrones

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπο από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά φαντασίας, συνοδευόμενο από τη φράση «Winter is coming» - το εμβληματικό μότο του Οίκου Σταρκ με τον εξαιρετικά δυσοίωνο χαρακτήρα.

Στο σχόλιό του, ο Μεντβέντεφ έγραψε: «Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην ΕΣΣΔ) και οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία συνθήκη που να περιορίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. SALT I, SALT II, START I, START II, SORT, New START – όλα ανήκουν στο παρελθόν».

Η ισχύς της συνθήκης New START, που επέβαλε ανώτατα όρια στα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, έληξε στις 02:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Η Μόσχα είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ότι, με τη λήξη της συμφωνίας, δεν αισθάνεται πλέον δεσμευμένη από τους περιορισμούς που αυτή προέβλεπε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε χθες, Τετάρτη, ότι η Ουάσιγκτον δεν απάντησε ποτέ επισήμως στην πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης κατά έναν ακόμη χρόνο, πριν από την οριστική εκπνοή της.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τη λήξη της New START, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τη σύναψη μιας «καλύτερης» συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι σε οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να συμμετέχει και η Κίνα, η οποία επεκτείνει με ταχύ ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ η Μόσχα δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της Κίνας σε νέα συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να ξεκινήσουν άμεσα νέες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη New START. Ωστόσο, υπό το βάρος της γενικευμένης γεωπολιτικής έντασης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαντάζει πιθανό στο άμεσο μέλλον.

