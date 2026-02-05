Themasports lifenewscy
Αργία Δημάρχων: Επίσημη η απόφαση - Δείτε την στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας

 05.02.2026 - 11:32
05.02.2026 - 11:32

Δημοσιεύτηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκατίας οι γνωστοποιήσεις πως ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Δήμαρχος Λευκονοίκου, Πιερής Γυψιώτης τελούν αυτοδικαίως σε αργία.

Οι γνωστοποιήσεις που υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, αναφέρουν ότι ο καθένας από τους δυο Δημάρχους τελεί "αυτοδικαίως σε αργία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης" του Υπουργού Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 113(1) του περί Δήμων Νόμου (Ν. 52(Ι)/2022), "καθότι εναντίον του διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα ως το εν λόγω άρθρο ορίζει".

Σημειώνεται, ακόμα, ότι Δήμαρχος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 113(1) του περί Δήμων Νόμου, λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

Όπως αναφέρεται, η αργία τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που Δήμαρχος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

Δείτε την εφημερίδα

 

 

 

