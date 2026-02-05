Το μυστήριο με τις σφαίρες στις γυναικείες τουαλέτες του ΓΝ Λάρνακας - Πόσες εντοπίστηκαν και τι διερευνά η Αστυνομία

Συγκεκριμένα, έλη του προσωπικού εντόπισαν σακούλι το οποίο περιείχε συνολικά 24 φυσίγγια και αμέσως ενημέρωσαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τον χώρο και προχώρησαν σε εξετάσεις.

Το περιστατικό διερευνάται με σοβαρότητα, ενώ εξετάζεται κατά πόσο πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και πώς τα φυσίγγια βρέθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το ΤΑΕ Λάρνακας, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει ανακοινώσεις για υπόπτους ή συλλήψεις.