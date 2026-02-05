Themasports lifenewscy
Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο

 05.02.2026 - 09:37
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κουππής, αναφορικά με την προειδοποίηση των αμερικανικών αρχών για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο κ. Κουππής ξεκαθάρισε ότι, μέχρι στιγμής, από τους πρώτους ελέγχους που διενεργήθηκαν, δεν προκύπτει καμία ένδειξη ότι οι συγκεκριμένοι αερόσακοι κυκλοφορούν στην Κύπρο ή γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για αερόσακους κινεζικής προέλευσης που τοποθετούνται μόνο ως ανταλλακτικά, κυρίως μετά από τροχαία ατυχήματα, και δεν έχουν καμία σχέση με τους γνωστούς ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ.

«Οι αντικαταστάσεις που γίνονται για τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ αφορούν προϊόντα που προέρχονται απευθείας από τον ίδιο τον κατασκευαστή του οχήματος, ίδιας μάρκας και προδιαγραφών. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σχετίζονται με τους συγκεκριμένους αερόσακους», τόνισε.

Ο κ. Κουππής ανέφερε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, διενεργεί ελέγχους σε ισιωτές (φανοποιεία), ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εισαγάγει ή τοποθετήσει τέτοιου είδους αερόσακους.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί και οι εισαγωγείς ανταλλακτικών, με σύσταση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δηλώσουν άμεσα εάν τυχόν έχουν εισάγει προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, ο λειτουργός του ΤΟΜ σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας από τα τέλη Οκτωβρίου, η οποία διερευνά δέκα τροχαία ατυχήματα, ενώ νεότερη ανακοίνωση στα μέσα Ιανουαρίου έκρουσε εκ νέου τον κώδωνα του κινδύνου μετά από ακόμη δύο περιστατικά.

«Οι έρευνες είναι σε αρχικό στάδιο και εξετάζεται αν το πρόβλημα αφορά όλους τους αερόσακους της εταιρείας ή συγκεκριμένες παρτίδες», ανέφερε.

Ο κ. Κουππής υπογράμμισε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών παρακολουθεί συστηματικά το ευρωπαϊκό σύστημα SAFETY-GATE, στο οποίο αναρτώνται εβδομαδιαία κοινοποιήσεις για ελαττωματικά προϊόντα, ενώ, όπου είναι δυνατό, παρακολουθούνται και εξελίξεις εκτός ΕΕ.

«Παρόλο που δεν υπάρχει ένδειξη παρουσίας των συγκεκριμένων αερόσακων στην κυπριακή αγορά, προχωρήσαμε σε ενημέρωση για λόγους πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκομένων», κατέληξε.

