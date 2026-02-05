Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤεμπελάκος υπάλληλος δεν «ψήνεται» να δουλέψει: Τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ
LIKE ONLINE

Τεμπελάκος υπάλληλος δεν «ψήνεται» να δουλέψει: Τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ

 05.02.2026 - 10:04
Τεμπελάκος υπάλληλος δεν «ψήνεται» να δουλέψει: Τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ

Για ώρες περιηγούνταν στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή της δουλειάς του. Η εταιρεία το ανακάλυψε, προχώρησε σε εσωτερικό έλεγχο και τελικά τον απέλυσε, θεωρώντας ότι παραβίασε τους κανόνες και ζημίωσε την επιχείρηση. Όμως η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Αντίθετα, έφτασε μέχρι τη Δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε ο εργοδότης.

Το Ανώτατο δικαστήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης έκρινε πως, παρότι η συμπεριφορά του εργαζομένου ήταν μεν επιλήψιμη, δεν ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να δικαιολογεί απόλυση. Έτσι, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο εργαζόμενος πρέπει είτε να επαναπροσληφθεί είτε να αποζημιωθεί με ποσό που αγγίζει τις 40.000 ευρώ.

Τι έκανε ο εργαζόμενος και γιατί απολύθηκε

Η απόλυση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από έλεγχο που έδειξε ότι ο εργαζόμενος είχε πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επισκέψεις σε ιστοσελίδες άσχετες με το αντικείμενο της δουλειάς του μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός χρόνος πλοήγησης έφτανε τις 57 ώρες, χρόνος που η εταιρεία θεώρησε ότι αντιστοιχούσε σε χαμένο ωράριο εργασίας.

Τα sites που επισκέφθηκε αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό, σπουδές, υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud και άλλες ιστοσελίδες χωρίς άμεση σχέση με το αντικείμενο της δουλειάς του. Η εταιρεία ανέφερε ότι ο εργαζόμενος είχε ενημερωθεί μέσω σχετικής προειδοποίησης στον υπολογιστή για τους κανόνες αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Με βάση αυτά, θεώρησε ότι υπήρξε παραβίαση της καλής πίστης και μείωση της απόδοσης και προχώρησε στην πιο αυστηρή πειθαρχική κύρωση.

Γιατί το δικαστήριο είπε «όχι»

Το δικαστήριο, ωστόσο, στάθηκε σε κάτι κρίσιμο. Το ισχύον συλλογικό πλαίσιο για τον συγκεκριμένο κλάδο προβλέπει ότι τέτοιου είδους παραβάσεις χαρακτηρίζονται ως σοβαρές, αλλά όχι ως εξαιρετικά σοβαρές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβληθούν ποινές, αλλά όχι η έσχατη λύση της απόλυσης.

Οι δικαστές τόνισαν ότι, όταν ένα πλαίσιο κανόνων περιγράφει ρητά μια συμπεριφορά και ορίζει συγκεκριμένες συνέπειες, ο εργοδότης δεν μπορεί να επιβάλει αυστηρότερη ποινή επικαλούμενος γενικότερες διατάξεις.

Επιπλέον, δεν αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου προκάλεσε πραγματική ζημιά. Δεν υπήρχαν στοιχεία για απώλεια πελατών, καθυστερήσεις, οικονομικές απώλειες ή χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με συναδέλφους του.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»
Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές
VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο
Το AI μας έδειξε πως θα είναι στα 90 του ο Φειδίας Παναγιώτου – Αντέχεις;
Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο
Video: Βγήκε στη φύση… παρέα με αγελάδες η Στυλιάνα Αβερκίου - «Πάντα ήθελα να είμαι στα λιβάδια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο

 05.02.2026 - 09:37
Επόμενο άρθρο

Δημοτικό Μέγαρο Πάφου: Μπαίνεις δήμαρχος, βγαίνεις κρατούμενος;

 05.02.2026 - 10:15
ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μία κρίσιμη πολιτική πρόκληση. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει για να εξετάσει τις συνέπειες της αργίας που έχει επιβληθεί στους Δημάρχους Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Οι δύο υποθέσεις ξεπερνούν τον νομικό χαρακτήρα και γίνονται καθαρά πολιτικά ζητήματα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας, την πολιτική ευθύνη και την κοινωνική πίεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

  •  05.02.2026 - 06:31
ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

  •  05.02.2026 - 06:34
Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

  •  05.02.2026 - 09:08
Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές

Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές

  •  05.02.2026 - 10:36
Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

  •  05.02.2026 - 08:58
Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο

Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο

  •  05.02.2026 - 09:37
VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»

VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»

  •  05.02.2026 - 09:32
VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο

VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο

  •  05.02.2026 - 10:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα