Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Πιλότος αποκαλύπτει το πιο παράξενο πράγμα που έχει δει ποτέ εν ώρα πτήσης
LIKE ONLINE

VIDEO: Πιλότος αποκαλύπτει το πιο παράξενο πράγμα που έχει δει ποτέ εν ώρα πτήσης

 05.02.2026 - 08:51
VIDEO: Πιλότος αποκαλύπτει το πιο παράξενο πράγμα που έχει δει ποτέ εν ώρα πτήσης

Πιλότος μεγάλης αεροπορικής εταιρείας αποκάλυψε το πιο ασυνήθιστο πράγμα που έχει πετύχει εν ώρα πτήσης.

Ο κάθε επιβάτης εύχεται το ταξίδι του με το αεροπλάνο να εξελιχθεί ομαλά. Ωστόσο, τα πάντα μπορούν να συμβούν στην πτήση με έναν πιλότος της American Airlines να το επιβεβαιώνει, καθώς εξηγεί ποια είναι τα πιο απρόβλεπτα και παράξενα πράγματα που έχει δει την ώρα που βρίσκεται στον αέρα.

Ο κυβερνήτης, μέσω του λογαριασμού του στο TikTok, @captainsteeev δημιούργησε ένα QnA. Η μία ερώτηση ανέφερε: «Έχεις δει ποτέ κάτι "παράξενο" ή "ανεξήγητο" ενώ πετούσες;»

Η ιδιαίτερη εμπειρία του κυβερνήτη: «Έχω δει UFO, αλλά...»

Απαντώντας στο ερώτημα εξήγησε: «Έχω δει άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα με την κυριολεκτική έννοια του όρου, όχι όμως εξωγήινα σκάφη. Ορισμένοι ασυνήθιστοι σχηματισμοί καιρικών φαινομένων ή αντικείμενα που περνούν με ταχύτητα δίπλα από το αεροσκάφος μπορεί εύκολα να παρερμηνευτούν. Συχνά πρόκειται για απλά αντικείμενα, όπως μπαλόνια ηλίου που έχουν ξεφύγει και κινούνται σε μεγάλο ύψος, δίνοντας την εντύπωση αγνώστου ιπτάμενου αντικειμένου».

Ο πιλότος τόνισε, επίσης, ότι αυτό που τον είχε προβληματίσει περισσότερο είναι η παρουσία drones κοντά στο αεροπλάνο, κάτι που χαρακτήρισε και ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω του κινδύνου σύγκρουσης.

 

 

Τα παράξενα «φώτα» και η εξήγηση με τους δορυφόρους

Αναφέρθηκε, ακόμα, σε αλλόκοτα φώτα που παρατηρούνται συχνά στον ουρανό, ειδικά πάνω από περιοχές του Καναδά. Όπως εξήγησε, πρόκειται συνήθως για ανακλάσεις του ήλιου πάνω σε δορυφόρους.

Ανάλογα με τη γωνία φωτισμού, οι δορυφόροι μπορεί να φαίνονται ότι ανάβουν και σβήνουν ή ότι μετακινούνται απότομα, ενώ στην πραγματικότητα παραμένουν σταθεροί, φαινόμενο που για όσους δεν το γνωρίζουν δείχνει μυστηριώδες.


«Στις περισσότερες περιπτώσεις όσα φαίνονται ανεξήγητα στον ουρανό έχουν τελικά μια απλή και επιστημονική εξήγηση», καταλήγει ο κυβερνήτης.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Το ξεχωριστό όνομα που γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
Βίντεο που κόβει την ανάσα - 12χρονη κρέμεται στον αέρα, πριν πέσει από το λιφτ
Έρχεται... ανατροπή στο καιρικό μενού - Τι φέρνει μαζί της η σκόνη στην ατμόσφαιρα
Στις φλόγες όχημα 36χρονου στη Λευκωσία - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές
ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας
«Η Annie Alexui τα κατάφερε»: Φαίδωνος σε αργία!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο: Οι ήχοι στο WC αποκαλύπτουν πόσο υγιές είναι το έντερο

 05.02.2026 - 08:49
Επόμενο άρθρο

Στεγνωτήριο ρούχων... προκάλεσε φωτιά σε κατοικία στην Αγλαντζιά

 05.02.2026 - 08:55
ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μία κρίσιμη πολιτική πρόκληση. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει για να εξετάσει τις συνέπειες της αργίας που έχει επιβληθεί στους Δημάρχους Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Οι δύο υποθέσεις ξεπερνούν τον νομικό χαρακτήρα και γίνονται καθαρά πολιτικά ζητήματα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας, την πολιτική ευθύνη και την κοινωνική πίεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

  •  05.02.2026 - 06:31
ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

  •  05.02.2026 - 06:34
Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

  •  05.02.2026 - 09:08
Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

  •  05.02.2026 - 08:58
«Η Annie Alexui τα κατάφερε»: Φαίδωνος σε αργία!

«Η Annie Alexui τα κατάφερε»: Φαίδωνος σε αργία!

  •  05.02.2026 - 06:23
Σκέφτεστε τι δώρο να κάνετε στον αγαπημένο σας για τον Άγιο Βαλεντίνο; Το ChatGTP σας έχει τις πιο top πρωτοποριακές ιδέες

Σκέφτεστε τι δώρο να κάνετε στον αγαπημένο σας για τον Άγιο Βαλεντίνο; Το ChatGTP σας έχει τις πιο top πρωτοποριακές ιδέες

  •  05.02.2026 - 06:26
Νύχτα συλλήψεων: Φόρεσαν χειροπέδες οκτώ πρόσωπα, κατακρατήθηκε ένα όχημα - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

Νύχτα συλλήψεων: Φόρεσαν χειροπέδες οκτώ πρόσωπα, κατακρατήθηκε ένα όχημα - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

  •  05.02.2026 - 07:17
Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφίες

Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφίες

  •  05.02.2026 - 08:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα