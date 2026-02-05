Εξαφανίστηκε ο Oreo: Πού χάθηκαν τα ίχνη του - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, ο Oreo είναι ιδιαίτερα αγαπημένος και η απουσία του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Ο γάτος εθεάθη τελευταία φορά στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Ανδρέα, χωρίς έκτοτε να έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος του.

Οι ιδιοκτήτες απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει τον Oreo ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσει άμεσα στο 94005645.

Παράλληλα, ζητούν τη βοήθεια του κοινού μέσω κοινοποιήσεων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να επιστρέψει ο Oreo ασφαλής στο σπίτι του.