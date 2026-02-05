Themasports lifenewscy
Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

 05.02.2026 - 09:08
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος μίλησε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» για όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα όσον αφορά την υπόθεση του Δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος και όχι μόνο.

Το ΔΗΣΥ φαίνεται να βομβαρδίζεται από «σκάνδαλα» το τελευταίο διάστημα....από την υπόθεση Νίκου Σύκα μέχρι και τις πρόσφατες καταγγελίες για Δημάρχους.

Ο κ.Δίπλαρος ανέφερε ότι μπορεί να τέθηκαν σε αργία τόσο ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος όσο και Λευκονοίκου Πιερής Γυψιώτης, ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Επιπρόσθετα τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, αναμένεται να αξιολογήσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να αποκλείεται να ληφθούν αποφάσεις. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε απόφαση και αν ληφθεί, δεν θα είναι νομική, αλλά πολιτική, όπως συνέβη και στην περίπτωση της διαγραφής του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

«Θα δούμε όλες τις παραμέτρους...υπήρξε και εξέλιξη και τέθηκαν σε αργία». Σύμφωνα με τον κ.Δίπλαρο, η Πρόεδρος του κόμματος επικοινώνησε με την Αστυνομία και ενημερώθηκε. Θα έπρεπε ωστόσο, όπως ανέφερε, όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από την Annie να διερευνηθούν άμεσα. Τόνισε ότι η καθυστέρηση στην διερεύνηση στην λήψη καταθέσεων δεν διευκολύνουν το «σίριαλ» που εξελίσσεται και δημιουργούν μια ένταση στην κοινή γνώμη.

