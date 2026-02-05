Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

Δημοτικό Μέγαρο Πάφου: Μπαίνεις δήμαρχος, βγαίνεις κρατούμενος;

 05.02.2026 - 10:15
Δημοτικό Μέγαρο Πάφου: Μπαίνεις δήμαρχος, βγαίνεις κρατούμενος;

Το υπέροχο νεοκλασικό κτήριο που δεσπόζει στο κέντρο της Πάφου δεν είναι απλώς το Δημοτικό Μέγαρο. Είναι, όπως φαίνεται, και ένας ιδιότυπος προθάλαμος προς τις Κεντρικές Φυλακές. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνονται πολλοί πολίτες, παρακολουθώντας με μια δόση μαύρου χιούμορ και αγανάκτησης την επαναλαμβανόμενη ιστορία των δημάρχων της πόλης.

«Οι δύο τελευταίοι δήμαρχοι, Σαρίκας και Βέργας, φόρεσαν ριγέ πιτζάμες. Αν τις φορέσει και ο τρίτος, τότε μάλλον κάτι συμβαίνει με το εσωτερικό του κτηρίου», σχολιάζει πολίτης, συνοψίζοντας με καυστική απλότητα μια πολιτική πραγματικότητα.

Ο πρώην δήμαρχος Πάφου και πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Φειδίας Σαρίκας, καταδικάστηκε το 2017 σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για αδικήματα που αφορούσαν το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ), σε μια υπόθεση χρηματισμού εργολάβων που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της πόλης. Αποφυλακίστηκε το 2018, χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ενοχή.

Ο διάδοχός του, Σάββας Βέργας, δεν περιορίστηκε σε ένα σκάνδαλο. Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση ΣΑΠΑ, αφού εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και παραδέχθηκε ενοχή. Ακολούθησαν νέες καταδίκες για την υπόθεση ΧΥΤΑ Πάφου, με το Κακουργιοδικείο να επιβάλλει επιπρόσθετες ποινές για δεκασμό, απόσπαση, κατάχρηση εξουσίας και δωροληψία. Ένας δήμαρχος, δύο μεγάλα σκάνδαλα, πολλαπλές ποινές.

Και πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι των προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων, η Πάφος βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια νέα θεσμική κρίση. Ο νυν δήμαρχος, Φαίδωνας Φαίδωνος, τέθηκε σε αργία και τελεί υπό διερεύνηση για υπόθεση βιασμού, ενώ παράλληλα διεξάγεται αυτεπάγγελτη έρευνα για καταγγελία ξυλοδαρμού της συζύγου του στο παρελθόν. Πρόκειται για υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση και για τις οποίες ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας κάτι που, ωστόσο, δεν αρκεί για να κατευνάσει την κοινωνική οργή.

«Πριν εισέλθει ο τέταρτος δήμαρχος, καλό θα ήταν να καλέσουν ειδικούς για αρνητική ενέργεια,  φενγκ σούι απευθείας από την Κίνα. Όχι για ανακαίνιση, για εξορκισμό», σχολιάζει άλλος πολίτης, με το χιούμορ να λειτουργεί ως τελευταίο καταφύγιο απέναντι στην απαξίωση των θεσμών.

Ίσως, βέβαια, το πρόβλημα να μην βρίσκεται στους τοίχους του Δημοτικού Μεγάρου, αλλά σε όσους περνούν το κατώφλι του. Γιατί όταν μια πόλη βλέπει διαδοχικά τους δημάρχους της να καταλήγουν στα δικαστήρια και στις φυλακές, το ερώτημα δεν είναι πια αν «κάτι συμβαίνει», αλλά τι ακριβώς θεωρούμε φυσιολογικό στην άσκηση της εξουσίας.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε νεοκλασικές προσόψεις και ριγέ πιτζάμες, η Πάφος συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα.

Ε.Τ

