ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάλος με το νέο βίντεο της Annie Alexui: Μιλά για συγκάλυψη - Ποιοι μέσα στην Αστυνομία εμποδίζουν τις έρευνες; «Εκφοβίζουν μάρτυρες»

 05.02.2026 - 11:12
Σάλος με το νέο βίντεο της Annie Alexui: Μιλά για συγκάλυψη - Ποιοι μέσα στην Αστυνομία εμποδίζουν τις έρευνες; «Εκφοβίζουν μάρτυρες»

Το νέο βίντεο της Annie Alexui προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η ίδια εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας της Κύπρου.

Με αιχμηρή γλώσσα, κάνει λόγο για «ανεγκέφαλους» που κυβερνούν τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι «ο μόνος τρόπος να σωθεί η Κύπρος είναι με μεταμόσχευση μυαλού σε αυτούς που μας κυβερνούν». Παράλληλα, αναφέρεται σε πληροφορίες που λαμβάνει, τονίζοντας ότι ποτέ δεν εξέθεσε τις πηγές της, σε αντίθεση , όπως λέει, με πρακτικές που οδηγούν στην άμεση ενημέρωση των καταγγελλόμενων.

Στο ίδιο βίντεο, η Annie Alexui καταγγέλλει ανικανότητα στα ανώτερα κλιμάκια της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ακόμη και όσοι θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους εμποδίζονται «από πάνω».

Κάνει επίσης λόγο για εσωτερικές συγκρούσεις με συνεργάτες της, για εκφοβισμό μαρτύρων και για ανοχή σε τραμπουκισμούς, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την κατάσταση «τρομοκρατική οργάνωση». Οι δηλώσεις της έχουν ήδη πυροδοτήσει συζήτηση και αναμένονται αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο:

 

Θλίψη στις Κεντρικές Φυλακές - Έφυγε από τη ζωή ο δεσμοφύλακας Χρίστος Κυπριανού

 05.02.2026 - 11:08
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Όταν χάνεις τον αδελφό σου στα 14, η παιδικότητα τελειώνει απότομα»

 05.02.2026 - 11:30
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για το θέμα της αργίας του Φαίδωνα Φαίδωνος, αλλά και του δημάρχου Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη.

