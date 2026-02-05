Σάλος με το νέο βίντεο της Annie Alexui: Μιλά για συγκάλυψη - Ποιοι μέσα στην Αστυνομία εμποδίζουν τις έρευνες; «Εκφοβίζουν μάρτυρες»

Με αιχμηρή γλώσσα, κάνει λόγο για «ανεγκέφαλους» που κυβερνούν τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι «ο μόνος τρόπος να σωθεί η Κύπρος είναι με μεταμόσχευση μυαλού σε αυτούς που μας κυβερνούν». Παράλληλα, αναφέρεται σε πληροφορίες που λαμβάνει, τονίζοντας ότι ποτέ δεν εξέθεσε τις πηγές της, σε αντίθεση , όπως λέει, με πρακτικές που οδηγούν στην άμεση ενημέρωση των καταγγελλόμενων.

Στο ίδιο βίντεο, η Annie Alexui καταγγέλλει ανικανότητα στα ανώτερα κλιμάκια της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ακόμη και όσοι θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους εμποδίζονται «από πάνω».

Κάνει επίσης λόγο για εσωτερικές συγκρούσεις με συνεργάτες της, για εκφοβισμό μαρτύρων και για ανοχή σε τραμπουκισμούς, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την κατάσταση «τρομοκρατική οργάνωση». Οι δηλώσεις της έχουν ήδη πυροδοτήσει συζήτηση και αναμένονται αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο: