Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Κυριακούλα Δημητρίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Κυριακούλα Δημητρίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 05.02.2026 - 09:37
Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου 67χρονη Κυριακούλα Δημητρίου. 

Αυτούσια η ανάρτηση: 

«Ακόμη μία Βαρωσιώτισα δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην Αγαπημένη μας Πόλη.

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι σε η Αγαπημένη μας Συμπολίτισσα ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΙΚΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 67 ετων από την ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Η Κηδεία της θα τελεστή τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/2/2026 και ωρα 11:00πμ στη Εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΡΩΣΣΟΥ στον ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ.

Στις θυγατέρες της ΝΟΡΑ, ΑΝΝΙΤΑ στα Εγγόνια, στα Δισέγγονα, στα αδέλφια και σε όλη την οικογένεια στέλνουμε τα ειλικρινή μας Συλληπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει μακριά από την αγαπημένη σου Πόλη ΚΙΚΑ».

 

