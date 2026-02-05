Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Κυριακούλα Δημητρίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μία κρίσιμη πολιτική πρόκληση. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει για να εξετάσει τις συνέπειες της αργίας που έχει επιβληθεί στους Δημάρχους Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Οι δύο υποθέσεις ξεπερνούν τον νομικό χαρακτήρα και γίνονται καθαρά πολιτικά ζητήματα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας, την πολιτική ευθύνη και την κοινωνική πίεση.