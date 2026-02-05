Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Η «Αλήθεια», με τίτλο «Στο περιθώριο ο Φαίδωνας μέχρι το 2028…», στο κύριό της θέμα αναφέρεται στην ενεργοποίηση άρθρου του περί Δήμων Νόμου με βάση το οποίο τέθηκαν σε αργία οι Φαίδωνας Φαίδωνος και Πιερής Γυψιώτης λόγω διεξαγωγής ποινικών ερευνών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι η παροχή νερού για σκοπούς ύδρευσης αποφασίστηκε ότι θα καλύψει το 90% της ζήτησης από τους καταναλωτές παρά τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλού αναφέρεται στην πολύνεκρη τραγωδία ανοικτά της Χίου έπειτα από σύγκρουση σκάφους του ελληνικού Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Δύο δήμαρχοι σε διαθεσιμότητα από σήμερα» γράφει ότι οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου τίθενται εκτός καθηκόντων έπειτα από σοβαρές καταγγελίες εναντίον τους που εξετάζονται από την Αστυνομία. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι μόνο η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, και ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, Χάρης Γεωργιάδης, υπέβαλαν δήλωση στον ονομαστικό κατάλογο Βουλευτών που έλαβαν δώρα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Σε άλλο σημείο προβάλλει την ιστορία της Πάολας Φραντζή, η οποία ξεκινώντας από το ειδικό σχολείο είναι σήμερα υποψήφια διδάκτωρ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Μαρτυρία-σοκ κατά Φαίδωνα» γράφει ότι ο Δήμαρχος Πάφου βρίσκεται υπό έρευνα για βιασμό μετά την πεντάωρη κατάθεση γυναίκας-φερόμενου θύματος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για πλήθος παρανομιών στην παλιά Λευκωσία και εκστρατείες υπηρεσιών για τερματισμό τους έπειτα από ανοχή δεκαετιών. Αλλού γράφει ότι ο ΟΑΥ αναθεώρησε το πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενών στα επείγοντα και πλέον θα μεριμνά για μεταφορά ασθενούς σε άλλο ΤΑΕΠ σε περίπτωση αδυναμίας διαχείρισης από το εκάστοτε νοσηλευτήριο.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στη λιτότητα» προβάλλει στο κύριο θέμα της κοινό μήνυμα του ΑΚΕΛ και της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ο συλλογικός ταξικός και πολιτικός αγώνας αποτελούν τη μόνη απάντηση στις πολιτικές λιτότητας. Αλλού κάνει λόγο για ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης της Αριστεράς από το Βαρώσι. Σε άλλο σημείο κάνει αναφορά στην απόφαση να τεθούν σε αργία οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου, λόγω ερευνών για ενδοοικογενειακή βία.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα "Cyprus Mail" με τίτλο «Σε αργία δήμαρχοι εν μέσω ποινικών ερευνών», αναφέρεται, στο κύριο θέμα της, στην υποχρεωτική αργία στην οποία τίθενται οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου μέχρι το τέλος των εναντίον τους ερευνών. Αλλού γράφει ότι το σώμα που εντοπίστηκε στην Αυδήμου ανήκει σε αγνοούμενο Ρώσο επιχειρηματία. Αλλού, η εφημερίδα κάνει ακόμη λόγο για τον κίνδυνο αποκοπών στην ύδρευση το καλοκαίρι, καθώς το ποσοστό πληρότητας των ταμιευτήρων παγκύπρια βρίσκεται στο 11,8%.