Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

 05.02.2026 - 08:13
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Η απόφαση να τεθούν αυτοδικαίως σε εργία οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου, Φαίδωνας Φαίδωνος και Πιερής Γυψιώτης, μέχρι την ολοκλήρωση εναντίον τους ερευνών μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την Πέμπτη. Άλλα προβαλλόμενα θέματα περιλαμβάνουν την κατάσταση στο υδατικό, θέματα υγείας και την επίσκεψη Ευρωβουλευτών της Αριστεράς στο Βαρώσι.

Η «Αλήθεια», με τίτλο «Στο περιθώριο ο Φαίδωνας μέχρι το 2028…», στο κύριό της θέμα αναφέρεται στην ενεργοποίηση άρθρου του περί Δήμων Νόμου με βάση το οποίο τέθηκαν σε αργία οι Φαίδωνας Φαίδωνος και Πιερής Γυψιώτης λόγω διεξαγωγής ποινικών ερευνών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι η παροχή νερού για σκοπούς ύδρευσης αποφασίστηκε ότι θα καλύψει το 90% της ζήτησης από τους καταναλωτές παρά τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλού αναφέρεται στην πολύνεκρη τραγωδία ανοικτά της Χίου έπειτα από σύγκρουση σκάφους του ελληνικού Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Δύο δήμαρχοι σε διαθεσιμότητα από σήμερα» γράφει ότι οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου τίθενται εκτός καθηκόντων έπειτα από σοβαρές καταγγελίες εναντίον τους που εξετάζονται από την Αστυνομία. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι μόνο η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, και ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, Χάρης Γεωργιάδης, υπέβαλαν δήλωση στον ονομαστικό κατάλογο Βουλευτών που έλαβαν δώρα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Σε άλλο σημείο προβάλλει την ιστορία της Πάολας Φραντζή, η οποία ξεκινώντας από το ειδικό σχολείο είναι σήμερα υποψήφια διδάκτωρ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Μαρτυρία-σοκ κατά Φαίδωνα» γράφει ότι ο Δήμαρχος Πάφου βρίσκεται υπό έρευνα για βιασμό μετά την πεντάωρη κατάθεση γυναίκας-φερόμενου θύματος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για πλήθος παρανομιών στην παλιά Λευκωσία και εκστρατείες υπηρεσιών για τερματισμό τους έπειτα από ανοχή δεκαετιών. Αλλού γράφει ότι ο ΟΑΥ αναθεώρησε το πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενών στα επείγοντα και πλέον θα μεριμνά για μεταφορά ασθενούς σε άλλο ΤΑΕΠ σε περίπτωση αδυναμίας διαχείρισης από το εκάστοτε νοσηλευτήριο.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στη λιτότητα» προβάλλει στο κύριο θέμα της κοινό μήνυμα του ΑΚΕΛ και της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ο συλλογικός ταξικός και πολιτικός αγώνας αποτελούν τη μόνη απάντηση στις πολιτικές λιτότητας. Αλλού κάνει λόγο για ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης της Αριστεράς από το Βαρώσι. Σε άλλο σημείο κάνει αναφορά στην απόφαση να τεθούν σε αργία οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου, λόγω ερευνών για ενδοοικογενειακή βία.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα "Cyprus Mail" με τίτλο «Σε αργία δήμαρχοι εν μέσω ποινικών ερευνών», αναφέρεται, στο κύριο θέμα της, στην υποχρεωτική αργία στην οποία τίθενται οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου μέχρι το τέλος των εναντίον τους ερευνών. Αλλού γράφει ότι το σώμα που εντοπίστηκε στην Αυδήμου ανήκει σε αγνοούμενο Ρώσο επιχειρηματία. Αλλού, η εφημερίδα κάνει ακόμη λόγο για τον κίνδυνο αποκοπών στην ύδρευση το καλοκαίρι, καθώς το ποσοστό πληρότητας των ταμιευτήρων παγκύπρια βρίσκεται στο 11,8%.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Το ξεχωριστό όνομα που γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
Βίντεο που κόβει την ανάσα - 12χρονη κρέμεται στον αέρα, πριν πέσει από το λιφτ
Έρχεται... ανατροπή στο καιρικό μενού - Τι φέρνει μαζί της η σκόνη στην ατμόσφαιρα
Στις φλόγες όχημα 36χρονου στη Λευκωσία - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές
ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας
«Η Annie Alexui τα κατάφερε»: Φαίδωνος σε αργία!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφίες

 05.02.2026 - 08:09
Επόμενο άρθρο

Ελένη Φουρέιρα: Εντυπωσιακή στο νέο της βίντεο κλιπ για το hit «Δεν κάνω εγώ για σπίτι»

 05.02.2026 - 08:16
ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μία κρίσιμη πολιτική πρόκληση. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει για να εξετάσει τις συνέπειες της αργίας που έχει επιβληθεί στους Δημάρχους Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Οι δύο υποθέσεις ξεπερνούν τον νομικό χαρακτήρα και γίνονται καθαρά πολιτικά ζητήματα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας, την πολιτική ευθύνη και την κοινωνική πίεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

  •  05.02.2026 - 06:31
ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

  •  05.02.2026 - 06:34
Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

  •  05.02.2026 - 09:08
Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

  •  05.02.2026 - 08:58
«Η Annie Alexui τα κατάφερε»: Φαίδωνος σε αργία!

«Η Annie Alexui τα κατάφερε»: Φαίδωνος σε αργία!

  •  05.02.2026 - 06:23
Σκέφτεστε τι δώρο να κάνετε στον αγαπημένο σας για τον Άγιο Βαλεντίνο; Το ChatGTP σας έχει τις πιο top πρωτοποριακές ιδέες

Σκέφτεστε τι δώρο να κάνετε στον αγαπημένο σας για τον Άγιο Βαλεντίνο; Το ChatGTP σας έχει τις πιο top πρωτοποριακές ιδέες

  •  05.02.2026 - 06:26
Νύχτα συλλήψεων: Φόρεσαν χειροπέδες οκτώ πρόσωπα, κατακρατήθηκε ένα όχημα - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

Νύχτα συλλήψεων: Φόρεσαν χειροπέδες οκτώ πρόσωπα, κατακρατήθηκε ένα όχημα - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

  •  05.02.2026 - 07:17
Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφίες

Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφίες

  •  05.02.2026 - 08:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα