Στεγνωτήριο ρούχων... προκάλεσε φωτιά σε κατοικία στην Αγλαντζιά

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, από τη φωτιά καταστράφηκε η ηλεκτρική συσκευή, άλλος εξοπλισμός του χώρου εγκατάστασης και η βαφή της τοιχοποιίας.

Οι ένοικοι του σπιτιού εξήλθαν πριν την εξάπλωση της φωτιάς.