VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο

Συγκεκριμένα, όπως φανερώνει βίντεο στη σελίδα «RoadReportCY», τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα σημειώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί της Πέμπτης 05 Φεβρουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, παρά τον Άγιο Τύχωνα, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Όλα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, μπλοκάροντας μερικώς τις λωρίδες κυκλοφορίας και προκαλώντας καθυστερήσεις.

Μέλη της Τροχαίας έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν το νέο τροχαίο και να διαχειριστούν τη ροή της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί παροτρύνθηκαν να κινούνται με προσοχή.

Δείτε το βίντεο: