Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΠραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της νέας υπεραγοράς METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό - Οι εορτασμοί συνεχίζονται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της νέας υπεραγοράς METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό - Οι εορτασμοί συνεχίζονται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου

 05.02.2026 - 10:27
Πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της νέας υπεραγοράς METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό - Οι εορτασμοί συνεχίζονται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, τα επίσημα εγκαίνια της νέας υπεραγοράς METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνεργατών της εταιρείας.

Η τελετή περιλάμβανε τον Αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο, καθώς και την τέλεση των επίσημων εγκαινίων από τον Αντιδήμαρχο Λεμεσού κ. Δήμο Κάτση και τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτα σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας υπεραγοράς.

Τα METRO Supermarkets γιορτάζουν τα εγκαίνια της νέας τους υπεραγοράς με μια Εβδομάδα Εγκαινίων γεμάτη δράσεις, εμπειρίες και δώρα, η οποία ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και συνεχίζεται έως και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2026.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, από την 1η έως και την 7η Φεβρουαρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός πελάτης κερδίζει ψώνια αξίας €1.000 από τα METRO Supermarkets, μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό που πραγματοποιείται αποκλειστικά στο κατάστημα METRO Αγίας Φυλάξεως.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Εγκαινίων, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει live links, live cooking, παιδικές δραστηριότητες και wine tasting, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα για όλη την οικογένεια.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εγκαινίων είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα των METRO Supermarkets.

Η νέα υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως αποτελεί τη δεύτερη υπεραγορά METRO στη Λεμεσό και την έβδομη παγκύπρια, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας και τη δέσμευσή της για άριστη, ανθρώπινη και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Το νέο κατάστημα συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τα METRO Supermarkets όσο και για την τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στηρίζει την τοπική οικονομία, ενισχύει τη συνεργασία με Κύπριους παραγωγούς και προσφέρει στους καταναλωτές φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον αγορών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»
Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές
VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο
Το AI μας έδειξε πως θα είναι στα 90 του ο Φειδίας Παναγιώτου – Αντέχεις;
Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο
Video: Βγήκε στη φύση… παρέα με αγελάδες η Στυλιάνα Αβερκίου - «Πάντα ήθελα να είμαι στα λιβάδια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο

 05.02.2026 - 10:25
Επόμενο άρθρο

Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές

 05.02.2026 - 10:36
ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μία κρίσιμη πολιτική πρόκληση. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει για να εξετάσει τις συνέπειες της αργίας που έχει επιβληθεί στους Δημάρχους Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Οι δύο υποθέσεις ξεπερνούν τον νομικό χαρακτήρα και γίνονται καθαρά πολιτικά ζητήματα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας, την πολιτική ευθύνη και την κοινωνική πίεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

ΔΗΣΥ: Στο Εκτελεστικό Γραφείο οι αποφάσεις για Φαίδωνος και Γυψιώτη - Ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας και την πολιτική ευθύνη

  •  05.02.2026 - 06:31
ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

ΑΚΕΛ: Σε αναμονή απάντησης από την Ειρήνη - Τη Δευτέρα είτε αντιπρόταση, είτε ομαλό κλείσιμο της συνεργασίας

  •  05.02.2026 - 06:34
Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

Δίπλαρος: Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο ΔΗΣΥ για Φαίδωνος και Γυψιώτη – «Τέθηκαν σε αργία ωστόσο είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

  •  05.02.2026 - 09:08
Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές

Απίστευτο περιστατικό: Εντοπίστηκαν σφαίρες στο ΓΝ Λάρνακας - Συναγερμός στις Αρχές

  •  05.02.2026 - 10:36
Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

  •  05.02.2026 - 08:58
Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο

Νέος «συναγερμός» για φονικούς αερόσακους: Εντατικοί έλεγχοι σε ισιωτές και εισαγωγείς – Ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο

  •  05.02.2026 - 09:37
VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»

VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»

  •  05.02.2026 - 09:32
VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο

VIDEO: Καραμπόλα τριών οχημάτων με το «καλημέρα»: «Μπλόκαρε» τον αυτοκινητόδρομο

  •  05.02.2026 - 10:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα