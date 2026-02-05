Πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της νέας υπεραγοράς METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό - Οι εορτασμοί συνεχίζονται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου

Η τελετή περιλάμβανε τον Αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο, καθώς και την τέλεση των επίσημων εγκαινίων από τον Αντιδήμαρχο Λεμεσού κ. Δήμο Κάτση και τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτα σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας υπεραγοράς.

Τα METRO Supermarkets γιορτάζουν τα εγκαίνια της νέας τους υπεραγοράς με μια Εβδομάδα Εγκαινίων γεμάτη δράσεις, εμπειρίες και δώρα, η οποία ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και συνεχίζεται έως και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2026.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, από την 1η έως και την 7η Φεβρουαρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός πελάτης κερδίζει ψώνια αξίας €1.000 από τα METRO Supermarkets, μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό που πραγματοποιείται αποκλειστικά στο κατάστημα METRO Αγίας Φυλάξεως.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Εγκαινίων, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει live links, live cooking, παιδικές δραστηριότητες και wine tasting, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα για όλη την οικογένεια.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εγκαινίων είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα των METRO Supermarkets.

Η νέα υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως αποτελεί τη δεύτερη υπεραγορά METRO στη Λεμεσό και την έβδομη παγκύπρια, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας και τη δέσμευσή της για άριστη, ανθρώπινη και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Το νέο κατάστημα συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τα METRO Supermarkets όσο και για την τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στηρίζει την τοπική οικονομία, ενισχύει τη συνεργασία με Κύπριους παραγωγούς και προσφέρει στους καταναλωτές φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον αγορών.