Εγκαίνια νέας υπεραγοράς METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό

 30.01.2026 - 10:19
Τα METRO Supermarkets γιορτάζουν τα εγκαίνια της νέας τους υπεραγοράς στην Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό με έναν μεγάλο διαγωνισμό και μια Εβδομάδα Εγκαινίων γεμάτη δράσεις, εμπειρίες και δώρα, από την 1η έως και την 8η Φεβρουαρίου 2026.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εγκαινίων, από την 1η έως και την 7η Φεβρουαρίου 2026, κάθε μέρα ένας τυχερός πελάτης θα κερδίζει ψώνια αξίας €1.000 από τα METRO Supermarkets. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν αυτόματα όλοι όσοι πραγματοποιούν αγορές στο METRO Αγίας Φυλάξεως και είναι κάτοχοι METRO Κάρτας, ενώ με κάθε αγορά αξίας €30 οι πελάτες εξασφαλίζουν μία (1) επιπλέον συμμετοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να κερδίσουν.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Εγκαινίων, οι επισκέπτες του καταστήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει live links, live cooking, παιδικές δραστηριότητες και wine tasting, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα για όλη την οικογένεια.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εγκαινίων είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα των METRO Supermarkets.

Η νέα υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες της, φέρνοντας την αγαπημένη εμπειρία αγορών των METRO ακόμη πιο κοντά στους καταναλωτές της Λεμεσού. Πρόκειται για τη δεύτερη υπεραγορά METRO στην πόλη και την έβδομη παγκύπρια, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της εταιρείας με στόχο την άριστη, ανθρώπινη και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Η νέα υπεραγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τα METRO Supermarkets όσο και για την τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στηρίζει την τοπική οικονομία, ενισχύει τη συνεργασία με Κύπριους παραγωγούς και προσφέρει στους καταναλωτές φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα.

