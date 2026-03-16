Έσπρωξε αστυνομικό για να διαφύγει τον έλεγχο 49χρονος - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά του

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου, ο 49χρονος φέρεται να έσπρωξε μέλος της Αστυνομίας με σκοπό τη διαφυγή του.

Αυτός όμως ανακόπηκε και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα αφού προηγουμένως αντιστάθηκε της σύλληψης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 38 ετών τα οποία παρουσίασαν ταυτότητες η αυθεντικότητα των οποίων διερευνάται.

Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, αριθμός χρυσαφικών και κοσμημάτων, κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα αντικείμενα, για τα οποία οι τρεις ύποπτοι φέρονται να αρνήθηκαν να δώσουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την κατοχή τους.

Οι πιο πάνω οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση και εξακρίβωση στοιχείων ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.