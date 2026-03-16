ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έσπρωξε αστυνομικό για να διαφύγει τον έλεγχο 49χρονος - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά του

 16.03.2026 - 06:36
Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού ανέκοψαν χθες για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγείτο από 49χρονο.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου, ο 49χρονος φέρεται να έσπρωξε μέλος της Αστυνομίας με σκοπό τη διαφυγή του.

Αυτός όμως ανακόπηκε και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα αφού προηγουμένως αντιστάθηκε της σύλληψης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 38 ετών τα οποία παρουσίασαν ταυτότητες η αυθεντικότητα των οποίων διερευνάται.

Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, αριθμός χρυσαφικών και κοσμημάτων, κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα αντικείμενα, για τα οποία οι τρεις ύποπτοι φέρονται να αρνήθηκαν να δώσουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την κατοχή τους.

Οι πιο πάνω οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση και εξακρίβωση στοιχείων ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισχυροί άνεμοι στο καιρικό... μενού - Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Όσκαρ 2026: Καλύτερη Ταινία το «One Battle After Another», βραβεία για Τζόρνταν, Μπάκλεϊ, Μάντιγκαν και Πεν
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην αγορά
Βουλευτικές 2026: Ρευστό το πολιτικό σκηνικό και μάχη συσπείρωσης για τα κόμματα- Στη μάχη των βουλευτικών και η Άμεση Δημοκρατία

 

 

 

Όσκαρ 2026: Καλύτερη Ταινία το «One Battle After Another», βραβεία για Τζόρνταν, Μπάκλεϊ, Μάντιγκαν και Πεν

 16.03.2026 - 06:32
Ισχυροί άνεμοι στο καιρικό... μενού - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

 16.03.2026 - 06:40
LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

Βουλευτικές 2026: Ρευστό το πολιτικό σκηνικό και μάχη συσπείρωσης για τα κόμματα- Στη μάχη των βουλευτικών και η Άμεση Δημοκρατία

Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή

Εντόπισαν 35χρονη καταζητούμενη σε διαμέρισμα στη Λευκωσία - Βρήκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην αγορά

Εορτολόγιο: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου

Όσκαρ 2026: Καλύτερη Ταινία το «One Battle After Another», βραβεία για Τζόρνταν, Μπάκλεϊ, Μάντιγκαν και Πεν

