Ισχυροί άνεμοι στο καιρικό... μενού - Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Ισχυροί άνεμοι στο καιρικό... μενού - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα νότια παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος ενώ την Τετάρτη πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.

Ισχυροί άνεμοι στο καιρικό... μενού - Πότε επιστρέφουν οι βροχές
