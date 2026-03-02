Themasports lifenewscy
Στο CHATEAU PUNIN εγκαινιάστηκε το νέο κεφάλαιο για την κυπριακή οινοποιία
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στο CHATEAU PUNIN εγκαινιάστηκε το νέο κεφάλαιο για την κυπριακή οινοποιία

 02.03.2026 - 15:55
Στο CHATEAU PUNIN εγκαινιάστηκε το νέο κεφάλαιο για την κυπριακή οινοποιία

Σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, πραγματοποιήθηκε στο CHATEAU PUNIN, στην Παρεκκλησιά Λεμεσού, η φύτευση αμπελώνων της ποικιλίας Pinot Noir, ένα γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κυπριακή οινοπαραγωγή.

Το παρών τους έδωσαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ανδρέας Γρηγορίου, ο Λειτουργός Α’ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Στέλιος Τσιούστας και η Λειτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού κα Ελίνα Χριστοφίδου, μαζί με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συνεργάτες του Ομίλου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ιστορική αναδρομή από τη Διευθύντρια του Οινοποιείου, κα Δόνα Χατζιάντωνα, η οποία παρουσίασε την πορεία του οινοποιείου από το 2004 μέχρι σήμερα, τις εξαγωγικές του δραστηριότητες και τις διεθνείς διακρίσεις που απέσπασε όλα αυτά τα χρόνια, αναδεικνύοντας τη σταθερή του εξέλιξη και τη δυναμική του παρουσία.

Στη συνέχεια, ο Project Manager κ. Andrey Savchenko παρουσίασε τη φιλοσοφία του έργου και εξήγησε τη σημασία του εδάφους και του κλίματος στην καλλιέργεια της αμπέλου, καθώς και το μακροπρόθεσμο πλάνο παραγωγής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεθνή ταυτότητα της ποικιλίας Pinot Noir, μιας από τις πιο εκλεπτυσμένες αλλά και απαιτητικές ποικιλίες παγκοσμίως, και στη στρατηγική επιλογή να καλλιεργηθεί στην Κύπρο.

Η συμβολική φύτευση του πρώτου κλήματος πραγματοποιήθηκε από τον ιδρυτή του Ομίλου, Dmitriy Punin, ενώ στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά φυτεύοντας τα δικά τους κλήματα, σε μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του έργου.

Στην ομιλία του, ο εκπρόσωπος του PUNIN GROUP ανέδειξε το όραμα πίσω από την επένδυση:

«Σήμερα δεν φυτεύουμε μόνο κλήματα Pinot Noir στην Κύπρο. Φυτεύουμε ένα όραμα. Πιστεύουμε ότι η Κύπρος αξίζει να ξεχωρίζει, όχι μόνο στον τουρισμό και στις υπηρεσίες, αλλά και στην ποιότητα και στη δημιουργία.»

Ο ίδιος τόνισε ότι το PUNIN GROUP επενδύει με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον:

«Δεν επιδιώκουμε το γρήγορο κέρδος. Επιδιώκουμε να χτίσουμε κάτι που θα μείνει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κρασιά υψηλής ποιότητας που θα δώσουν στην Κύπρο μια δυνατή θέση στον παγκόσμιο χάρτη του κρασιού.»

Σημειώνεται ότι, ενώ οι εργασίες ανακαίνισης και η ανάπτυξη των νέων αμπελώνων βρίσκονται σε εξέλιξη, το CHATEAU PUNIN είναι ήδη διαθέσιμο για τη φιλοξενία ιδιωτικών εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών. Ο χώρος συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με τη νέα στρατηγική του κατεύθυνση, προσφέροντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον για εταιρικές συναντήσεις, ιδιωτικές δεξιώσεις και θεματικές εκδηλώσεις, σε ένα αυθεντικό οινοποιητικό σκηνικό

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση της οινοποιητικής φιλοσοφίας του CHATEAU PUNIN, γευσιγνωσία και ανοιχτό διάλογο με τους τεχνοκράτες του έργου.

Με τη φύτευση αυτή, το CHATEAU PUNIN εγκαινιάζει μια στρατηγική κατεύθυνση, την ανάδειξη της μοναδικότητας του κυπριακού εδάφους και των φυσικών συνθηκών του νησιού μέσα από σύγχρονη τεχνογνωσία, καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον, με στόχο να τοποθετήσει την Κύπρο δυναμικά στον διεθνή οινικό χάρτη.

