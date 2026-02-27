Η Nespresso Κύπρου γιόρτασε τα 40 χρόνια Nespresso με ένα λαμπερό, επετειακό πάρτι

Από το 1986 έως σήμερα, η Nespresso δημιουργεί μοναδικές στιγμές απόλαυσης για τους λάτρεις του καφέ σε όλο τον κόσμο που αγαπούν να την απολαμβάνουν. Η αγάπη αυτή ήταν η πρωταγωνίστρια της βραδιάς απογειώνοντάς την με εκφραστικά αρώματα, εμβληματικές γεύσεις και εμπνευσμένες νέες προτάσεις.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό master class από τον Coffee Ambassador της Nespresso Hellas, κ. Γιώργο Παπαχρυσανθάκη, ο οποίος παρασκεύασε ζωντανά το μη αλκοολούχο Spritz, Exotic Lemon, ενθουσιάζοντας τους πάντες με τη δημιουργικότητα και τη φρεσκάδα της πρότασής του. Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν αριστοτεχνικά cocktails με βάση τον καφέ Nespresso, όπως τα Espresso Amaretto Martini Sour και Espresso Passion Spritz, που ανέδειξαν την πολυδιάστατη εμπειρία γεύσης που προσφέρει η μάρκα.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την συγκινητική είσοδο της επετειακής τούρτας και όλη την Ομάδα της Nespresso να τα σβήνει γιορτάζοντας με περηφάνια τέσσερις δεκαετίες καινοτομίας και ποιότητας στην τέχνη του καφέ.

Η μαγεία της εκδήλωσης αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό με τους προσκεκλημένους να ποζάρουν με φόντο την παγκόσμια υπογραφή της Nespresso «With Love since 1986».

Η Nespresso Κύπρου, μέλος της παγκόσμιας ομάδας της Nespresso, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της: να προσφέρει στους λάτρεις του καφέ εξαιρετικές εμπειρίες, κάθε ημέρα, σε κάθε κούπα.

Ανακαλύψτε τα νέα της Nespresso στο https://www.nespresso.com.cy

Για πληροφορίες σχετικά με τη Nespresso καλέστε στο 8000 22 33