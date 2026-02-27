Themasports lifenewscy
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Nespresso Κύπρου γιόρτασε τα 40 χρόνια Nespresso με ένα λαμπερό, επετειακό πάρτι

 27.02.2026 - 15:48
Η Nespresso Κύπρου γιόρτασε τα 40 χρόνια Nespresso με ένα λαμπερό, επετειακό πάρτι

Η Nespresso συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια πορείας και αφοσίωσης στην τέχνη του εκλεκτού καφέ και η Nespresso Κύπρου διοργάνωσε στις 26 Φεβρουαρίου, στο Alasia Hotel στη Λεμεσό, ένα λαμπερό, επετειακό, πάρτι. Η εκδήλωση έφερε τη σφραγίδα του παγκόσμιου επετειακού σλόγκαν «With Love since 1986», με εκλεκτούς καλεσμένους από την επιχειρηματική και κοσμική κοινωνία καθώς και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Ανάμεσά τους η καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας Ραμόνα Φίλιπ και η τηλεπερσόνα Χριστιάνα Αριστοτέλους, δύο πρόσωπα που συνέδεσαν το όνομά τους με την πορεία της Nespresso σε παγκόσμια events όπως το Φεστιβάλ Καννών. 

Από το 1986 έως σήμερα, η Nespresso δημιουργεί μοναδικές στιγμές απόλαυσης για τους λάτρεις του καφέ σε όλο τον κόσμο που αγαπούν να την απολαμβάνουν. Η αγάπη αυτή ήταν η πρωταγωνίστρια της βραδιάς απογειώνοντάς την με εκφραστικά αρώματα, εμβληματικές γεύσεις και εμπνευσμένες νέες προτάσεις.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό master class από τον Coffee Ambassador της Nespresso Hellas, κ. Γιώργο Παπαχρυσανθάκη, ο οποίος παρασκεύασε ζωντανά το μη αλκοολούχο Spritz, Exotic Lemon, ενθουσιάζοντας τους πάντες με τη δημιουργικότητα και τη φρεσκάδα της πρότασής του. Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν αριστοτεχνικά cocktails με βάση τον καφέ Nespresso, όπως τα Espresso Amaretto Martini Sour και Espresso Passion Spritz, που ανέδειξαν την πολυδιάστατη εμπειρία γεύσης που προσφέρει η μάρκα.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την συγκινητική είσοδο της επετειακής τούρτας και όλη την Ομάδα της Nespresso να τα σβήνει γιορτάζοντας με περηφάνια τέσσερις δεκαετίες καινοτομίας και ποιότητας στην τέχνη του καφέ.

Η μαγεία της εκδήλωσης αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό με τους  προσκεκλημένους να ποζάρουν με φόντο την παγκόσμια υπογραφή της Nespresso «With Love since 1986».

Η Nespresso Κύπρου, μέλος της παγκόσμιας ομάδας της Nespresso, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της: να προσφέρει στους λάτρεις του καφέ εξαιρετικές εμπειρίες, κάθε ημέρα, σε κάθε κούπα.

Ανακαλύψτε τα  νέα της Nespresso στο https://www.nespresso.com.cy

Για πληροφορίες σχετικά με τη Nespresso καλέστε στο 8000 22 33

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

