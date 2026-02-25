Themasports lifenewscy
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Νέο coffee brand στη Λάρνακα - Ένα μικρό ταξίδι στην Ιταλία, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

 25.02.2026 - 14:08
Νέο coffee brand στη Λάρνακα - Ένα μικρό ταξίδι στην Ιταλία, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες

 25.02.2026 - 14:08

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου το media event του νέου coffee brand Pianta Café, στη Λάρνακα, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του.

Δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, δημιουργοί περιεχομένου και άτομα από τον χώρο των media παρευρέθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του PIANTA στη Λεωφόρο Φανερωμένης, για ένα coffee tasting & brunch εμπνευσμένο από την ιταλική κουλτούρα καφέ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του brand, να δοκιμάσουν τις 100% Arabica Single Origin ποικιλίες καφέ που εισάγονται απευθείας από την Ιταλία και το ιστορικό καβουρδιστήριο La Piantagioni Del Caffè στο Λιβόρνο, καθώς και να απολαύσουν επιλεγμένες προτάσεις από το brunch menu του καταστήματος. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Paolo Innocenti εκπαιδευτής καφέ, καθώς και η Estel Gast Sales Director του brand La Piantagioni Del Caffè.

Το PIANTA, μέλος του Ομίλου Ορθοδόξου, φιλοδοξεί να προσφέρει μια αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Ένας χώρος όπου ο καφές δεν καταναλώνεται απλώς, αλλά βιώνεται. Το φρέσκο design του καταστήματος, με καθαρές γραμμές και ζεστή αισθητική, δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς τον καφέ του και μια χαλαρή κουβέντα, δίνοντας στον χώρο χαρακτήρα καθημερινού σημείου συνάντησης και όχι απλώς στάσης για takeaway.

To media event σήμερα ήταν ένα μικρό ταξίδι στην Ιταλία – χωρίς αεροπορικό εισιτήριο.

Το PIANTA λειτουργεί καθημερινά στη Λεωφόρο Φανερωμένης 100, Λάρνακα, προσφέροντας επιλογές για κατανάλωση στον χώρο, takeaway και delivery, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και μέσω των πλατφορμών Foody και Wolt.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φανερωμένης 100, 6031, Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24 841 050
Takeaway: 06:30 – 22:00
Delivery: 07:00 – 17:00

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

