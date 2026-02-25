Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25.02.2026 - 14:38
Σε τελικό στάδιο φαίνεται να εισέρχεται η πιθανή συνεργασία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το κίνημα ΑΛΜΑ, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη ανάμεσα στη Γραμματεία του κινήματος και τη βουλεύτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline,  η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και είχε ως βασικό στόχο μια πρώτη γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε μια αρχική διερεύνηση των προθέσεων της κ. Χαραλαμπίδου, στο πλαίσιο των διεργασιών ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κ. Χαραλαμπίδου ξεκαθάρισε ότι βασική της προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας και της πολιτικής της αυτονομίας. Η στάση αυτή, φαίνεται να έγινε κατανοητή από την πλευρά του ΑΛΜΑ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την οριστικοποίηση, της μεταξύ τους συμφωνίας.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η κ. Χαραλαμπίδου αναμένεται να κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές ως συνεργαζόμενη με το ΑΛΜΑ, διατηρώντας ωστόσο τον ανεξάρτητο πολιτικό της χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων του κινήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν ακόμη δέκα ονόματα υποψηφίων, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 40. Ακολούθως, οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά, ανά πεντάδα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της προεκλογικής προετοιμασίας του κινήματος.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη συνεργασία, αλλά και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του ψηφοδελτίου του ΑΛΜΑ ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

